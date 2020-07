Löwen - zwischen Sparzwang und Tatendrang

Mannheim.Mannheim. Trainer Martin Schwalb genießt es förmlich, wieder mit der Mannschaft zu arbeiten. Die Einheiten gleichen einer Befreiung, haben aber ebenso etwas von einem Neustart samt langsamer Rückkehr in den Handball-Alltag - wenn man das überhaupt so nennen darf. Denn „normal“ ist so lange nichts, bis es einen Impfstoff gegen das Corona-Virus gibt. Das wissen sie auch bei den Rhein-Neckar Löwen, die sich seit Mitte Juli auf die neue Saison vorbereiten, nachdem sie monatelang mehr oder weniger zum Nichtstun verdammt waren. „Vor uns liegt eine außergewöhnlich lange Vorbereitung“, sagt Schwalb mit Blick auf den Start der neuen Runde Anfang Oktober: „Aber wir brauchen diese Zeit.“

In den nächsten Wochen arbeiten die Löwen an den körperlichen Voraussetzungen für eine fraglos anstrengende Saison, bei der wegen der Liga-Aufstockung 38 Spiele in einer kürzeren Zeit als sonst zu absolvieren sind. Schließlich startet die Liga einen Monat später als geplant, hinzu kommen die Begegnungen in der neu geschaffenen European League. „Das wird für alle eine ganz harte Saison“, sagt Schwalb, der noch nicht über genaue Ziele spricht, wohl aber konkrete Vorstellungen davon hat, wo es hingehen soll: „Wir wollen oben mitmischen, müssen aber auch ehrlich und realistisch sein: In den vergangenen zwei Jahren haben Kiel und Flensburg das Geschehen bestimmt. Darüber müssen wir nicht diskutieren und wenn wir da mithalten wollen, müssen wir gut spielen.“

Blick auf das Personal

Inwieweit das gelingt, ist mit Blick auf das Personal durchaus eine spannende Frage. Der von Schwalb sehr geschätzte Abwehrchef Gedeón Guardiola hat den Club in Richtung TBV Lemgo-Lippe verlassen. Außerdem sind Mads Mensah Larsen (SG Flensburg-Handewitt), Steffen Fäth (HC Erlangen) und Tim Ganz (SG Pforzheim/Eutingen) nicht mehr da. Neu beim zweifachen deutschen Meister sind Albin Lagergren (SC Magdeburg) und Mait Patrail (TSV Hannover-Burgdorf). Gesucht war eigentlich noch ein weiterer Rechtshänder für den Rückraum, mit dem Trio Andy Schmid, Patrail und Romain Lagarde sind die Löwen doch eher „dünn“ besetzt, wie es Schwalb nennt. Wegen der Corona-Krise hält sich der Pokalsieger von 2018 nun aber erst einmal auf dem Transfermarkt zurück.

„Wir beobachten natürlich weiterhin den Markt, allerdings haben wir unsere Planung für die kommende Saison vor Corona gestartet. Jedem dürfte klar sein, dass diese Situation nun zu einem Umdenken und Handeln führen muss. Es kann durchaus sein, dass wir mit dem aktuellen Kader in die neue Saison gehen müssen“, sagt Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Wegen des Abbruchs fehlte den Löwen in der vergangenen Saison schon eine „mittlerer, sechsstelliger Betrag“, wie die Managerin im Gespräch mit dieser Redaktion verriet. Sie hofft darauf, dass in der neuen Runde zumindest eine begrenzte Anzahl an Fans in die Hallen darf. Die Liga und die Clubs arbeiten an einem entsprechenden Hygienekonzept. Doch genauso gut sind wegen einer zweiten Corona-Welle eine erneute Saison-Unterbrechung oder Geisterspiele möglich, was wiederum finanzielle Konsequenzen hätte, wie Kettemann verrät: „In jedem Spiel ohne Zuschauer verlieren wir einen sechsstelligen Betrag.“

Vorerst belassen es die Löwen also bei ihren zwei Neuzugängen, besonders vom Halbrechten Lagergren hält Oliver Roggisch viel. „Spielerisch wird uns Albin auf seiner Position auf ein neues Level bringen“, ist sich der Sportchef sicher. Patrail wiederum adelt der Weltmeister von 2007 als „kompletten Handballer. Er wird uns auf Anhieb im Angriff und in der Abwehr weiterhelfen.“

Trainer Schmid: "Wir sind in einer Ausnahmesituation"

Den Esten holte der zweifache deutsche Meister von der TSV Hannover-Burgdorf, die den Vertrag mit dem 32-Jährigen nur nicht verlängerte, weil sie kein finanzielles Risiko in diesen ungewissen Zeiten eingehen wollte. „Es ist sicher ein außergewöhnlicher Transfer unter besonderen Voraussetzungen“, weiß auch Kettemann, dass ihr Club bei dieser Personalie von der Pandemie profitierte.

Was jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist die Aufnahme des Spielbetriebs, der ziemlich stressig werden dürfte. Doch Mannschaftskapitän Andy Schmid ist das egal: „Ich glaube, in dieser Saison werden die Spieler bereit sein, Überstunden zu leisten. Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Alle wissen das und sind sensibilisiert. Deshalb bin auch überzeugt, dass es keine Belastungsdebatte geben wird.“ Denn schließlich sind alle froh, bald endlich wieder auf dem Feld stehen zu dürfen.

