Mehr Zuversicht als Zweifel

Einen großen Schritt Richtung Titel hätten die Löwen an der Ostsee dennoch machen können, von den Norddeutschen wurden sie jedoch schlicht und ergreifend niedergekämpft. „Eigentlich hatten wir uns auf diese Härte eingestellt. Und spielerisch sind wir die bessere Mannschaft“, sagte Groetzki. Doch dass die Löwen tatsächlich auf diese Aggressivität gefasst waren, sah man 30 Minuten lang nicht. „In der ersten Halbzeit hatte keiner Normalform. Und dann muss man auch eigentlich gar nicht hier hochfahren“, sagte Schmid und nannte den kollektiven Totalausfall „die schlechteste Halbzeit dieser Saison.“

Langsam, unpräzise und statisch trugen die Löwen ihre Angriffe gegen eine starke Kieler Abwehr vor, die das gefürchtete Tempospiel des Titelverteidigers unterband. „Uns haben der Biss und die Tiefe gefehlt“, monierte Groetzki: „17 Gegentore in einer Habzeit sprechen eigentlich nicht für die Abwehr. Aber unser Problem war die Offensive. Wir haben zu viele Bälle hergeschenkt.“ Trainer Jacobsen stimmte zu: „Wenn man so viele Fehler im Angriff macht, wird es schwer.“ Und so spielte sich der THW nicht in einen Rausch, sondern erkämpfte sich einen Lauf. Die badischen Ballverluste bestraften die Norddeutschen konsequent mit Gegentreffern über den Gegenstoß, weshalb der Meister seine erste Bundesliga-Niederlage seit November einstecken musste und aufgrund der einkalkulierten Abfuhr für die zweite Mannschaft bei Vive Kielce auch in der Champions League vor dem Aus steht.

„Das war ein Scheiß-Tag für uns, für den Verein, für den Handball. Wir sind die kompletten Idioten. Jetzt wird es zwei Tage Kritik geben, aber wir sind gefestigt und stehen hinter der Entscheidung“, ging Schmid noch einmal auf den Entschluss seines Clubs ein, wegen der Terminkollision das Drittliga-Team nach Polen zu schicken: „Wir wären auch gerne in der Champions League weitergekommen und es ist auch keinesfalls so, dass wir diesen Wettbewerb nicht mögen. Aber die Meisterschaft ist das Ziel schlechthin. Ich hoffe, wir können dieses Buch jetzt schließen und uns wieder mehr auf den Sport konzentrieren.“

Zum Beispiel auf die Abwehrarbeit. An der lag es in Kiel zwar eher nicht, dass die ersten 30 Minuten in einem Fiasko endeten, doch nach dem Seitenwechsel agierte nicht mehr Filip Taleski als Ersatz für den verletzten Gedeón Guardiola im Mittelblock, sondern Kim Ekdahl du Rietz. Hat der junge Mazedonier den ersten richtigen Stresstest gegen einen starken Gegner also nicht bestanden? Kiels Trainer Gislason stellte zumindest fest, dass den Löwen ohne Guardiola in der Deckung „viel fehlt“. Jacobsen antwortete diplomatisch: „Kim ist körperlich stärker und jetzt haben wir gesehen, welche Herausforderung Gedeóns Ausfall für uns ist. In der zweiten Halbzeit stand die Abwehr besser, allerdings hatten wir da auch eine stärkere Torwartleistung.“

Geht es nach Gislason, müssen sich die Badener auf ihrem Weg zur dritten Meisterschaft in Folge aber auch ohne Guardiola keine großen Sorgen mehr machen. „Für uns war der Sieg ja fast wichtiger als für die Löwen. Für mich sind sie so gut wie durch – vor allem, wenn wir unsere Heimspiele gewinnen.“ Der THW trifft in eigener Halle noch auf die beiden Titelkandidaten aus Flensburg und Berlin . . .

