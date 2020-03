Mensah Larsens emotionaler Appell

Handball-Nationalspieler Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen hat seine Infizierung mit dem Coronavirus bestätigt und die Fans zum vorsichtigen Umgang mit der Pandemie aufgerufen.

„Wichtig ist, dass wir alle nicht leichtfertig mit dem Coronavirus & den Folgen umgehen“, appellierte Kohlbacher. „Für die jüngere Generation mag es vielleicht harmlos sein, aber denkt bitte alle an Eure Mitmenschen der älteren Generation oder an diejenigen, die körperlich aufgrund eventueller Vorerkrankungen nicht so leicht damit umgehen können.“

Bezüglich seines Gesundheits-zustandes gab Kohlbacher Entwarnung: „Mir geht es allerdings super, ich bin top fit & fühle mich vollständig gesund.“

Das Coronavirus hat die Löwen unterdessen mit voller Wucht erfasst. Der Club teilte mit, dass es nach Kohlbacher und Mads Mensah Larsen weitere Akteure innerhalb des Teams gebe, die sich mit dem neuen Virus infiziert haben.

„Wir haben uns richtigerweise vor einigen Tagen entschieden, unsere komplette Mannschaft zu isolieren“, sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. mast