Mit Vorfreude an die Startlinie

Mannheim.Der erste Trainingstag begann für die Rhein-Neckar Löwen am Dienstagmorgen um Punkt 9 Uhr, aber schon drei Stunden zuvor hielt es Uwe Gensheimer nicht mehr in den Federn. Normalerweise wird der Weltklasse-Linksaußen spätestens wach, wenn sein kleiner Sohn Matti den Tag begrüßt, doch jetzt war alles anders. „Ich war echt aufgeregt“, räumte der Rückkehrer angesichts des Vorbereitungsstarts der Löwen ein. Den Weg zum Trainingszentrum in Kronau fand der 32-Jährige dann natürlich problemlos – und doch war einiges anders. „Ein altbekanntes Gefühl, aber mit neuen Emotionen“, beschrieb Gensheimer den Weg zum Arbeitsplatz, wo am Morgen traditionell die erste schweißtreibende Überprüfung der Ausdauerwerte anstand.

So ähnlich wie Gensheimer werden sich auch die Neuzugänge Romain Lagarde, Niclas Kirkeløkke und Tim Ganz gefühlt haben. Sie alle einte aber die Vorfreude, mit dem Bundesligisten neue Ziele anzugehen. Nach Platz vier im Vorjahr soll es schließlich wieder etwas weiter nach oben gehen – auch wenn bei der offiziellen Pressekonferenz am Nachmittag vermieden wurde, die Zielsetzung in Ziffern zu fassen. „Das werden wir erst gemeinsam mit der Mannschaft festlegen“, betonte Sportchef Oliver Roggisch, der aber unmissverständlich klar machte, dass Platz vier im Vorjahr und das vorzeitige Aus in Pokal und Champions League nicht der Anspruch der zuletzt erfolgsverwöhnten Löwen ist: „Wir wollen wieder bis zum Ende um alle drei Titel mitspielen.“

Lagarde: „Möchte Titel holen“

Eine zentrale Rolle bei diesem Unterfangen kommt vor allem dem neuen Trainer Kristjan Andresson zu. Der weiß natürlich um die großen Fußstapfen, die Nikolaj Jacobsen bei den Badenern hinterlassen hat, doch der Isländer, der vor allem durch seine Erfolge mit der schwedischen Nationalmannschaft auf sich aufmerksam gemacht hatte, tritt seinen Job mit dem nötigen Selbstbewusstsein an.

„Es ist beeindruckend, was Nikolaj mit den Löwen erreicht hat. Aber ich möchte hier auch meine eigenen Spuren hinterlassen“, sagte der 38-Jährige bei seiner Vorstellung im Mannheimer Edel-Restaurant Corange. Auch der neue Coach ließ sich keine Platzierung als Zielkorridor entlocken und verwies auf starke Konkurrenten wie Kiel, Flensburg, Berlin, Magdeburg und Melsungen. Angesichts des ihm zur Verfügung stehenden Kaders, weiß der neue Mann auf der Löwen-Bank aber auch um die Möglichkeiten, die sich ihm bieten. „Wir müssen uns sicher nicht für unsere tollen Spieler entschuldigen. Ich gewinne gerne und habe große Erwartungen“, sagte Andresson, der sich nach der Zeit mit der schwedischen Auswahl darauf freut, seine Idee von Handball nun wieder im täglichen Trainingsbetrieb umsetzen zu können.

Die Eingewöhnungszeit werden ihm die vier schwedischen Nationalspieler bei den Löwen sicher vereinfachen, doch dass man den Coach an die Hand nehmen müsse, fürchtet Sportchef Roggisch ohnehin nicht. „Er hat mit den Schweden gezeigt, dass er ein moderner, selbstbewusster Trainer ist und wir sind mit ihm auch wegen der Kaderplanung schon so lange in Kontakt, dass sich das nicht besonders neu anfühlt“, berichtet der Ex-Profi von der Zusammenarbeit mit dem Trainer.

Auch der dänische Neuzugang Niclas Kirkeløkke trifft bei den Löwen mit seinem Nationalmannschaftskollegen Mads Mensah Larsen einen alten Bekannten. „Das ist alles sehr aufregend hier“, freut sich der Linkshänder auf seine neue Aufgabe, ganz neues Terrain betrat dagegen der französische Nationalspieler Romain Lagarde, auf dem sicher die größten Hoffnungen der Fans ruhen. „Ich freue mich, dass der Wechsel nun doch so kurzfristig geklappt hat und möchte mit den Löwen Titel holen“, betonte der Rückraumwerfer wie Trainer Andresson noch auf Englisch, doch die Amtssprache in der Kabine ist natürlich Deutsch.

Und falls Lagarde Probleme mit der neuen Sprache haben sollte, ist da ja immer noch Gensheimer, der sein Französisch während der drei Jahre in Paris ordentlich aufpolieren konnte und nicht zuletzt dafür bekannt ist, Neuzugänge auch in den hiesigen Dialekt einzuführen. Auf dem Platz hat der Linksaußen aber andere Absichten. „Als ich in Paris war, habe ich eine Meisterschaft und einen Pokalsieg verpasst. Es wäre schön, das nochmals mitzuerleben“, sagte der Rückkehrer mit Blick auf den Neustart in der Heimat.

