Mit zwei Siegen ins Glück

Die Rechnung klingt relativ simpel. „Zwei Spiele, zwei Siege - das ist eine einfache Möglichkeit, einen Titel mitzunehmen“, sagt Oliver Roggisch. Allerdings ist dem Sportlichen Leiter der Rhein-Neckar Löwen vor dem Final Four um den DHB-Pokal auch bewusst, dass insbesondere sein Club seit Jahren so seine Probleme mit dieser Endrunde hat. Zum elften Mal nimmt der Handball-Bundesligist nun schon am Finalturnier in Hamburg teil - bislang brachte der Club noch nie den Titel mit. In der Hansestadt treffen die Löwen am Samstag (15.15 Uhr) im Halbfinale auf den SC Magdeburg, das zweite Duell in der Vorschlussrunde bestreiten die HSG Wetzlar und die TSV Hannover-Burgdorf. Das Finale findet am Sonntag (15.15 Uhr) statt.

„Der SCM hat seit Monaten kein Ligaspiel verloren und ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Wir wissen, dass die Magdeburger ein ebenbürtiger Gegner für uns sind, wenn sie einen guten Tag erwischen“, sagt Roggisch, der dennoch große Hoffnungen in sein Team setzt und auf die eigenen Qualitäten verweist: „Wenn wir unsere Leistung auf die Platte bekommen, wird es schwer, uns zu schlagen. Wichtig wird eine gewisse Lockerheit sein.“

Palicka nimmt Favoritenrolle an