„Modell Flick“ oder große Lösung?

Mannheim.Bis zuletzt hofften die Verantwortlichen der Rhein-Neckar Löwen auf die Wende zum Guten mit Kristján Andrésson, weshalb sie nach der Freistellung des 38-Jährigen auch nicht direkt einen neuen Cheftrainer präsentierten. Es gab schlichtweg keinen Plan B. Am Sonntag beim 33:28 (16:16)-Auswärtssieg im EHF-Pokal über Liberbank Cuenca saß Michel Abt als Interimscoach auf der Bank – und es ist gut möglich, dass der 29-Jährige, der sonst das Drittligateam betreut, auch im Rückspiel am Mittwoch noch in der Verantwortung steht. „Wir führen Gespräche in alle Richtungen, um die bestmögliche Lösung zu finden“, lässt sich Geschäftsführerin Jennifer Kettemann im Gespräch mit dieser Redaktion alle Optionen offen.

Nach derzeitigem Stand ist es unwahrscheinlich, dass die Badener die Saison mit Abt zu Ende bringen. Was der Bundesligist ebenfalls nicht zwingend anstrebt, ist eine Interimslösung mit einem routinierten Coach bis zum Saisonende, ehe im Sommer dann wieder ein neuer Trainer beim zweifachen deutschen Meister übernimmt.

Vielmehr werden gerade zwei Szenarien hauptsächlich diskutiert: So war am Wochenende auf verschiedenen Vereinsebenen immer wieder vom „Modell Hansi Flick“ die Rede. Zur Erinnerung: Fußball-Bundesligist FC Bayern München ernannte den Bammentaler vor einiger Zeit zum Cheftrainer bis Saisonende – und wenn er es gut macht, darf Flick bleiben. Oder es gibt gleich eine große Lösung mit einem prominenten Trainer, der sofort mit einem längerfristigen Vertrag ausgestattet wird. Eher nicht dazu gehört allerdings Christian Prokop. Der ehemalige Bundestrainer ähnelt zu sehr dem gerade entlassenen Andrésson. Zur Auswahl stehen vielmehr Ljubomir Vranjes und Gudmundur Gudmundsson.

Vranjes plant Bundesligarückkehr

Vranjes feierte einst große Erfolge mit der SG Flensburg-Handewitt, er führte die Norddeutschen 2014 zum Champions-League-Sieg und vor wenigen Wochen die slowenische Nationalmannschaft überraschend ins EM-Halbfinale. Außerdem kündigte der 46-Jährige zuletzt an, nach Deutschland zurückkehren zu wollen. „Ich habe wieder unglaublich viel Energie, jeden Tag. Und das braucht man, wenn man in der Bundesliga arbeitet“, sagte Vranjes den „Kieler Nachrichten“. Einen bestimmten Verein habe er noch nicht ins Auge gefasst. „Aber ich möchte natürlich gewinnen, etwas erreichen.“ Bei den Löwen ginge das. Allerdings steht Vranjes noch bis 2022 beim schwedischen Erstligisten IFK Kristianstad unter Vertrag.

Gudmundsson wiederum war schon von 2010 bis 2014 Trainer bei den Löwen und ist zurzeit isländischer Nationalcoach, was eine Rückkehr zum Bundesligisten keinesfalls ausschließt. Beide Jobs ließen sich miteinander vereinen. In der Mannschaft wird der Name Gudmundsson bereits diskutiert, zumal er ein hohes Ansehen bei den Spielern genießt, die ihn in Mannheim erlebt haben. Gleiches gilt für den Aufsichtsrat, auch wenn es bei Gudmundssons Abschied 2014 ein paar Dissonanzen gab. Dies wäre nach Informationen dieser Redaktion aber kein Grund, den Isländer nicht noch einmal zu holen. Auch im Aufsichtsrat ist die fachliche Wertschätzung für den Trainer äußerst hoch.

Gudmundsson gewann 2013 mit den Löwen den EHF-Pokal und stellte maßgeblich die Mannschaft zusammen, die 2016 und 2017 Meister wurde. Er selbst verpasste diesen Titel 2014 nur um zwei Tore mit den Badenern und wurde anschließend dänischer Nationaltrainer. Die Löwen verließ er damals dank einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2015 laufenden Kontrakt, weil die Dänen ihm ein bis 2017 datiertes Arbeitspapier anboten. Bereits im Herbst 2013 sagte der Isländer dem dänischen Verband zu – auch weil die Löwen zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit ihm über eine vorzeitige Vertragsverlängerung sprechen wollten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020