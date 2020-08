Neu-Löwe Mait Patrail - Bär mit Bart

Mannheim.Der Handball sieht ein wenig wie eine Murmel aus, wenn Mait Patrail ihn sich greift. Einfach ein bisschen zu klein für diese riesige Hand, die etwas von der Pranke eines Bären hat – und die ganz gut zu seinen Füßen passt. Mit Schuhgröße 48, seinen 2,01 Metern Körperlänge und seinen 109 Kilogramm Gewicht ist der Neuzugang der Rhein-Neckar Löwen zweifelsohne eine imposante, ja sogar gewaltige Erscheinung. Eine echte Kante eben, gefestigt und geprägt durch das Stahlbad Handball-Bundesliga, durch das der Este seit fast neun Jahren geht. Keine Frage: Einem wie ihm macht man so schnell nichts vor. Weshalb man logischerweise einen wie ihn auch gerne in seiner Mannschaft hat.

„Mait bringt alles mit“, schätzt Trainer Martin Schwalb die vielen Qualitäten des 32-Jährigen, der selten spektakulär spielt, dafür aber in Abwehr und Angriff zuverlässig Leistung abliefert. Und dabei zeichnen ihn Dinge aus, die man nicht sofort sieht, die sich auch schwer statistisch erfassen lassen. Aber Patrail trifft einfach viele richtige Entscheidungen und bietet deshalb ein Rundum-sorglos-Paket.

Gestrandet in der Wüste

Es verwunderte deshalb nicht, dass der zweifache deutsche Meister schnell die Gelegenheit nutzte, als der Routinier zu haben war. Denn wenn man ehrlich ist: Gäbe es keine Corona-Krise, würde der Rückraummann ziemlich sicher auch in der nächsten Saison für die TSV Hannover-Burgdorf spielen und vermutlich dort sogar seine Karriere beenden. Er war ja schließlich eine Art Urgestein, eine Identifikationsfigur bei den Niedersachsen, die wegen der finanziellen Unsicherheit in diesen kritischen Zeiten aber jegliches Risiko mieden und den endenden Vertrag nicht verlängerten. Was im Umkehrschluss bedeutet: Die Löwen, die zuvor ihre Suche nach einem Rückraumspieler viel zu spät begonnen hatten, profitierten plötzlich von der Pandemie. Das war dann in etwa so, als wenn ein Verdurstender durch die quälende Hitze der Sahara irrt – und ganz plötzlich taucht aus dem Nichts der Coca-Cola-Weihnachtstruck mit eiskalten Getränken auf. Ein Glücksfall. In diesem Fall für die Löwen. Aber auch für Patrail.

„Es ist ja kein Geheimnis, dass ich gerne in Hannover geblieben wäre. Aber ich habe mich jetzt nicht unbedingt verschlechtert“, scherzt der Rechtshänder, der in den Anfangsjahren seiner Karriere als eines der größten Talente Europas galt, Gespräche mit dem THW Kiel führte, zum TBV Lemgo wechselte – und sich nach mittelmäßigen Monaten in Ostwestfalen plötzlich im Frühling 2012 für ein Intermezzo in Doha wiederfand. Gestrandet in der Handball-Wüste, gewiss fürstlich honoriert. Und dennoch ist die Geschichte der Karriere von Patrail ab diesem Zeitpunkt auch die Geschichte eines Umwegs.

Damals, erinnert sich der Neu-Löwe, hätten sehr viele Ausländer in Katar gespielt. „Die Liga war gar nicht schlecht“, erinnert sich der Este an eine Zeit, in der das Emirat sich gerade auf die Heim-WM 2012 vorbereitete und mit der unkomplizierten Einbürgerung von Montenegrinern, Kubanern und Bosniern plötzlich sogar ein schlagkräftiges Nationalteam zusammengestellt – oder besser gesagt: erkauft – hatte. In der ersten Woche, betont Patrail, sei noch alles toll gewesen. Es gab ja viel zu sehen. Und das Wetter passte sowieso. Aber relativ schnell stellte sich heraus, dass es in der Mannschaft dann doch – vorsichtig ausgedrückt – unterschiedliche Auffassungen vom Profisport gab.

Durchgestartet in Hannover

„Die Ausländer waren immer eine halbe Stunde vor dem Training da, allein schon deshalb, weil es einen Fahrdienst gab. Aber der Rest hat gemacht, was er wollte“, nervte Patrail im Emirat die fehlende Disziplin der Kollegen zunehmend. Mitspieler kamen eine halbe Stunde zu spät oder tauchten gar nicht auf, weil sie verschlafen hatten. „Das ist einfach eine andere Kultur, mit der ich aber nichts anfangen konnte. Nach drei Wochen war ich froh, zurück nach Europa zu können.“ Genauer gesagt nach Hannover.

Und dort brachte Patrail seine Laufbahn wieder in Schwung. Der Hüne zeigte, dass nicht nur sein Erscheinungsbild, sondern auch seine Leistung groß ist. Dass er nicht nur die Statur eines Möbelpackers hat, sondern auch anfassen kann. Kompromisslose Zweikämpfe, ein cleveres Zusammenspiel mit dem Kreisläufer sowie knallharte Würfe wurden zu seinem Markenzeichen – und sein Rauschebart. Man (er)kennt ihn gar nicht mehr ohne.

In Hannover sagte Patrail einmal: „Wenn wir die Champions League erreichen, dann rasiere ich ihn ab.“ Gilt das auch für die Löwen? „Nein, auf keinen Fall. Die Gefahr ist zu groß, dass das wirklich passiert“, will sich der Este auf kein Versprechen einlassen und verweist mit Nachdruck auf optische Gründe: „Wenn der Bart ab ist, sehe ich aus wie ein kleines Kind. Meine Frau mag es außerdem nicht, wenn ich rasiert bin. Man müsste also sie fragen.“

