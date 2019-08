Noch ein bisschen Zeit für den Feinschliff

Mannheim.Es ist schon etwas bizarr, wenn zwei Mannschaften für ein Derby etwa 450 Kilometer reisen. Aber so sieht es nun einmal der umstrittene Modus im Pokalwettbewerb des Deutschen Handball-Bundes vor, die erste Runde wird traditionell im Final-Four-Format ausgetragen, was am Wochenende zu einer irrwitzigen Konstellation führte. Drittligist SG Leutershausen trat in der Halle des EHV Aue gegen den Erstligisten Eulen Ludwigshafen an – und das noch dazu in dem Wissen, eigentlich keine Chance zu haben. Und so hatten die Bergsträßer in der Hoffnung auf eine Sensation zwar die Taschen für einen längeren Aufenthalt gepackt, erwartungsgemäß war das Turnier dann aber doch nach einem Tag und viel Aufwand beendet. Die SGL unterlag den Eulen am Samstag mit 23:27, die Pfälzer wiederum belohnten sich 24 Stunden später für den Trip mit einem 31:26-Erfolg über die Zweitliga-Mannschaft aus Aue und zogen ins Achtelfinale ein.

Gensheimer als Dolmetscher

Sie erfüllten also ihre Pflicht – wie übrigens auch die Rhein-Neckar Löwen, die rund 200 Kilometer reisten, um in der Halle des Drittligisten HG Saarlouis zwei ungefährdete Erfolge zu feiern. Gegen das Heimteam, das in der nächsten Woche in der 3. Liga auf die zweite Mannschaft der Löwen trifft, gewann der zweifache deutsche Meister zunächst standesgemäß mit 46:23 – sehr zur Zufriedenheit von Trainer Kristján Andrésson. „Die Kombination aus unserer Abwehr und Torwart Andreas Palicka war gut, daraus sind viele Gegenstoßtore entstanden. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte der 38-Jährige, der den von ihm geforderten Tempo-Handball mit schnellen Umschaltaktionen sah: „Kontertore sind einfach, auch wenn man für sie natürlich in der Abwehr arbeiten muss.“ Ein Sonderlob des Coaches erhielten Jannis Schneibel und Maximilian Kessler aus der zweiten Mannschaft.

Am Sonntag folgte gegen den Zweitligisten TuS Ferndorf dann mit einem 30:17 (16:10) der Einzug ins Achtelfinale. „Wir haben unser Ziel erreicht“, hielt Andrésson fest. Auch er wusste: Seine Mannschaft musste in den zwei Duellen, in denen die Badener auf ihren Weltklasse-Regisseur Andy Schmid und Uwe Gensheimer (beide muskuläre Probleme) verzichteten, nicht an ihre Grenzen gehen. Der Fokus lag deshalb auf der Belastungssteuerung und der Feinabstimmung.

„Wir haben mit Romain Lagarde und Niclas Kirkeløkke zwei Rückraumspieler. Innerhalb weniger Wochen integriert man die Jungs nicht perfekt“, sagte Gensheimer, der eine „hohe Qualität“ im Kader ausgemacht hat. Ist es angesichts der hochkarätigen Neuzugänge vielleicht sogar die beste Löwen-Mannschaft aller Zeiten? Der Rückkehrer aus Paris tut sich schwer mit dieser These, er weiß aus der Vergangenheit – gerade auch bei den Löwen –, dass eine Ansammlung von Stars nicht immer eine Mannschaft ist. Und erst recht keinen Erfolg garantiert.

Die Neuen und die bisherigen Eindrücke in der Saisonvorbereitung geben indes berechtigten Anlass zur Hoffnung. Gensheimers sportliche Qualitäten stehen sowieso außer Frage, der Mannheimer wird zudem laut Schmid „eine wichtige Stütze in der Kabine sein“ und „viel Energie“ in die Mannschaft bringen, wie Oliver Roggisch meint. Der Sportchef adelt den Rückkehrer als „echten Anführer, der alle mitreißen kann und als Führungsfigur eine große Wirkung innerhalb einer Mannschaft hat“.

Außerdem ist Gensheimer zurzeit als Dolmetscher gefragt, sein französischer Zimmerkollege Lagarde entschied sich vor einigen Jahren in der Schule für Spanisch als zweite Fremdsprache neben Englisch – und muss jetzt Deutsch lernen. Auf dem Feld macht sich das indes kaum bemerkbar, der aus Nantes gekommene Rückraumspieler entpuppte sich bislang als die erhoffte Soforthilfe und ist nach ersten Erkenntnissen auch eine unverhoffte Alternative im Mittelblock. Sehr wahrscheinlich wird man diese Variante auch am nächsten Sonntag (16 Uhr) zum Ligaauftakt bei den Eulen Ludwigshafen sehen.

Das Ziel der Pfälzer „lautet natürlich Klassenerhalt“, sagt Neuzugang Dominik Mappes, der die Erfahrungen seiner neuen Kollegen in der vergangenen Saison als Vorteil sieht. Damals verloren die Ludwigshafener 17 Spiele in Serie, sie wurden aber nicht nervös – und dank einer Siegesserie am Ende blieben die Eulen doch noch drin. „Diese Mannschaft weiß mit Niederlagen und Negativserien umzugehen“, meint Mappes, der mit den Eulen nun gespannt auf den Gegner im Pokal-Achtelfinale wartet. Einen Auslosungstermin hat die Handball-Bundesliga noch nicht bekanntgegeben, klar ist aber, dass die nächste Runde am 1. und 2. Oktober ausgetragen wird. Vielleicht kommt es dann sogar zum Derby – und zwar ohne lange Reise, sondern in Mannheim oder Ludwigshafen.

