Ohne drei WM-Teilnehmer: Rhein-Neckar Löwen mit Remis

Schaffhausen.Die Rhein-Neckar Löwen haben in ihrem ersten Spiel nach der Handball-Weltmeisterschaft einen Sieg verpasst. In der Gruppenphase der European League kam der zweifache deutsche Meister am Dienstag gegen die Kadetten Schaffhausen nach zwischenzeitlicher Sechs-Tore-Führung nur zu einem 30:30 (17:13). Die Begegnung wurde in der Schweiz ausgetragen, dort findet am Mittwoch auch gleich das Rückspiel statt.

Nationalspieler Uwe Gensheimer war mit neun Treffern bester Torschütze des Bundesligisten, der ohne die drei WM-Teilnehmer Andreas Palicka, Romain Lagarde und Albin Lagergren auskommen musste. Im Tor standen nur die beiden Drittliga-Torhüter David Späth und Niklas Gierse zur Verfügung.

Trotzdem dominierten die Löwen in der ersten Halbzeit und führten zwischenzeitlich komfortabel mit 14:8 (22. Minute). Nach dem 17:13-Pausenstand leisteten sich die Nordbadener aber viele Fehlwürfe und fanden auch keinen Zugriff mehr in der Defensive.

