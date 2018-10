Petersson startet durch

Mannheim. Mit Trikotnummern ist es im Handball bei manchen Spielern etwas Besonderes. Während der eine nimmt, was gerade frei ist, legt der nächste großen Wert auf die Ziffer, mit der er schon in der Jugend unterwegs war oder er möchte sich mit einer möglichst hohen Zahlenkombination vielleicht vom Durchschnitt abheben. Alexander Petersson macht da keine Ausnahme. Seine Trikotnummern verändern sich bei jedem Vereinswechsel nach einem bestimmten Muster nach oben, um ganz bewusst einen Abschnitt zu markieren. Und da der Halbrechte der Rhein-Neckar Löwen jeweils zum Beginn einer neuen Handball-Saison am 2. Juli Geburtstag feiert, ließ er sich bei seinem Dienstantritt zuletzt immer sein aktuelles Alter auf das jeweilige Jersey drucken.

Seit sechs Jahren im Team

Am Sonntag gegen die Füchse Berlin (13.30 Uhr/SAP Arena) wird der Isländer mit den lettischen Wurzeln deshalb wie immer mit der Nummer 32 auflaufen, schließlich geht der heute 38-Jährige schon seit sechs Jahren für die Löwen auf Torejagd, nachdem er zuvor in Berlin immer die 30 getragen hatte.

Und in einem Alter, angesichts dessen sich der Normalo-Handballer laut Regelwerk zu den „Alten Herren“ verabschieden kann, startete Petersson so richtig durch und war maßgeblich an den beiden Meisterschaften und dem Pokalsieg der Löwen beteiligt. Am Ende der aktuellen Spielzeit läuft Peterssons Vertrag bei den Löwen nun aus, wobei sich da natürlich die Frage stellt, ob es bald ein neues Trikot mitsamt neuer Nummer gibt oder die „32“ bei den Löwen weiter Bestandsschutz hat. „Vielleicht ziehe ich mir irgendwo in der Dritten Liga ja nochmal ein Trikot mit der Nummer 42 an“, flachst Petersson, der noch lange nicht ans Aufhören denkt.

Für die nähere Zukunft bleiben für den Familienmensch, der mit seiner Frau und den beiden Söhnen in der Region schon lange heimisch geworden ist, aber natürlich die Löwen erster Ansprechpartner. Dabei kann sich der Routinier durchaus auch vorstellen, mit einem Zwei-Jahres-Kontrakt die 40 bei den Badenern voll zu machen. Ein Jahr in vorderster Front traut sich Petersson auf jeden Fall noch zu, „danach könnte ich der Mannschaft sicher noch als Back-up helfen“, meint der Modell-Athlet mit dem schnellen Armzug zuversichtlich.

Erste Gespräche wurden bereits geführt, der Club zieht nach Informationen dieser Zeitung dabei wohl eher die Jahr-für Jahr-Variante vor. Grundsätzliche Vorbehalte gibt es aber keine - ganz im Gegenteil: „Alex beeindruckt uns in jeder Saison neu. Er ist ein absoluter Leistungsträger. Wir brauchen ihn im rechten Rückraum und wollen ihn auf jeden Fall halten“, sagt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Klar ist aber auch: Mittelfristig planen die Löwen im rechten Rückraum die große Lösung. „Uns ist bewusst, dass wir jemanden brauchen, der das Potenzial hat, gleich in Alex Peterssons Fußstapfen zu treten. Aber da sind wir dran“, bestätigt Kettemann.

Große Lösung angepeilt

Mit Petersson selbst soll nun in der Länderspielpause Ende Oktober weitergesprochen werden, auch dem Linkshänder gehen angesichts der schwankenden Leistungen der Löwen derzeit schließlich andere Gedanken durch den Kopf. „Wir finden momentan irgendwie nicht aus dem Loch“, blickt auch der Dauerbrenner auf die Zitter-Partie beim Bergischen HC im Pokal und die Achterbahnfahrten zuvor.

„Wir müssen wieder zu unseren Stärken finden, dieses Selbstbewusstsein verkörpern, das uns ausgemacht hat“, wünscht sich Petersson schnell wieder die „alten“ Löwen zurück - am besten schon am Sonntag gegen die Füchse. „Das wäre eine gute Gelegenheit, uns wieder in die Spur zu bringen“, sagt der Mann mit der Nummer 32. (th)

