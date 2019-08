Pokalderby für Löwen

Mannheim.Baden-Württemberg-Derby für die Rhein-Neckar Löwen: Der zweifache deutsche Handball-Meister bekommt es im Achtelfinale des DHB-Pokals mit Frisch Auf Göppingen zu tun. Das ergab die Auslosung in Düsseldorf am späten Mittwochabend nach dem Supercup zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. Die Begegnung wird am 1. oder 2. Oktober ausgetragen. Eine machbare Aufgabe erwischten auch die Eulen Ludwigshafen. Die Pfälzer treten beim Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen an.

Die Löwen setzten sich in der ersten Runde, die im Final-Four-Modus ausgetragen wurde, gegen den Drittligisten HG Saarlouis und den Zweitligisten TuS Ferndorf durch. Frisch Auf Göppingen bezwang Bayer Dormagen und den TuS Dansenberg.

Alle Achtelfinal-Paarungen auf einen Blick: Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf Göppingen, SC DHfK Leipzig – MT Melsungen, TVB Stuttgart – HC Erlangen, Füchse Berlin – SC Magdeburg, HSG Wetzlar – THW Kiel, ASV Hamm-Westfalen – Eulen Ludwigshafen, TBV Lemgo – Bergischer HC, SG Flensburg-Handewitt – TSV Hannover-Burgdorf. mast

