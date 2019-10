Prokop lässt Groetzki außen vor

Mannheim.Handball-Bundestrainer Christian Prokop verzichtet in den Länderspielen mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien in Zagreb am 23. Oktober und in Hannover am 26. Oktober auf Patrick Groetzki (Bild). Der Rechtsaußen von den Rhein-Neckar Löwen hat bislang 145 Mal den Adler auf der Brust getragen, anstelle von ihm wurden Tobias Reichmann (MT Melsungen) und Timo Kastening (TSV

