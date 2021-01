Reichmann verletzt: Handball-Bundestrainer nominiert Löwe Groetzki nach

Gizeh.Für Rechtsaußen Tobias Reichmann ist die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten frühzeitig beendet. Der 32-Jährige hat sich beim klaren Auftaktsieg gegen Uruguay (43:14) bei einem Zusammenprall am Außenmeniskus verletzt und wird nach Deutschland zurückreisen, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Samstagabend mitteilte. Bundestrainer Alfred Gislason wird ihn durch Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen ersetzen. "Mir tut das leid für Tobias Reichmann", sagte Gislason. "Aber mit Patrick Groetzki haben wir eine starke Option. Er wird schnell ins Team finden."

Der 31-Jährige wird zeitnah nach Kairo fliegen und dürfte nach einem weiteren negativen Corona-Test vermutlich im abschließenden Vorrundenspiel der DHB-Auswahl am Dienstag gegen Ungarn zur Verfügung stehen. Wie lange Reichmann ausfallen wird, war zunächst unklar. Wie sein Verein MT Melsungen mitteilte, soll der Europameister von 2016 in der Heimat operiert werden.

WM-Spiel des DHB-Teams gegen Kap Verde vor Absage

Während Groetzki also nach Ägypten fliegt, droht das zweite WM-Spiel der deutschen Handballer gegen Kap Verde indes aufgrund von zwei weiteren Corona-Fällen im Team der Afrikaner auszufallen. Wie der Weltverband IHF einen Tag vor der Partie am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) mitteilte, wurden erneut zwei Spieler von Kap Verde positiv getestet. Die beiden Akteure wurden umgehend isoliert. Da den Afrikanern dadurch nicht mehr die laut IHF-Regularien mindestens benötigten zehn Spieler zur Verfügung stehen, steht die Partie gegen die DHB-Auswahl vor der Absage. In diesem Fall würde das Spiel mit 10:0 für die deutsche Mannschaft gewertet.

Allerdings könnten die Afrikaner, denen aktuell nur noch neun negativ getestete Spieler zur Verfügung stehen, theoretisch noch weitere Akteure aus ihrem erweiterten WM-Kader nachnominieren und nach Ägypten reisen lassen. Das planen sie nach derzeitigem Stand auch, allerdings vor allem mit Blick auf ihr abschließendes Vorrundenspiel am Dienstag gegen Uruguay. Da die nachreisenden Spieler wohl nicht rechtzeitig auf Corona getestet werden könnten, würde die Partie gegen Deutschland dann dennoch ausfallen. Eine Entscheidung soll spätestens am Sonntagmorgen fallen.

«So wie es momentan aussieht, ist es so, dass die Kap Verder wohl versuchen werden, ihr Team wieder so zu ergänzen, dass sie wieder spielberechtigt wären», sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Samstagabend. «Es scheint sich aber auch anzudeuten, dass Kap Verde es gar nicht erst versucht, das so hinzubekommen, dass noch eine Spielfähigkeit bis morgen Abend gewährleistet ist.» Stattdessen deutet sich laut Kromer an, dass die Afrikaner das Spiel gegen Deutschland «abschenken», um sich dann mit einem Sieg gegen Uruguay noch für die Hauptrunde zu qualifizieren. «Das scheint für sie eine lohnenswerte Option zu sein.»

Obwohl bereits im Vorfeld des Turniers in Ägypten zahlreiche Corona-Fälle in der Mannschaft von Kap Verde aufgetreten waren, hatte das Team am Freitagabend gegen Ungarn (27:34) sein erstes WM-Spiel bestritten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.01.2021