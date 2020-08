Rhein-Neckar Löwen: Begrenzte Ticketzahl für Vorbereitungsturnier

Mannheim.Am Sonntag beginnt das Handball-Vorbereitungsturnier der baden-württembergischen Erst-und Zweitligisten. Mit dabei sind die Rhein-Neckar Löwen, die am Dienstag kurzfristig die Informationen zum Kartenverkauf bekannt gaben.

In dieser Woche gibt es Tickets ausschließlich für den ersten Spieltag am Sonntag in der Stuttgarter Scharrena. Dabei ist zu beachten, dass jede Karte

...