Rhein-Neckar Löwen bis Jahresende ohne Appelgren

Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen müssen voraussichtlich bis Jahresende auf ihren Torhüter, Mikael Appelgren, verzichten. Wie der Verein am Montagvormittag auf Twitter mitteilte, hat sich der Schwede im Training eine Sehnenverletzung in der linken Schulter zugezogen, die mittlerweile erfolgreich operiert wurde. „Mikael ist einer unserer absoluten Leistungsträger und Schlüsselspieler. So einen Ausfall kann man sportlich eigentlich nicht kompensieren", sagte Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Löwen. Bis Appelgren wieder einsatzfähig ist, wird Andreas Palicka das Tor hüten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.10.2020