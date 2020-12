Rhein-Neckar Löwen bleiben dank Arbeitssieg im Titelrennen

Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen haben mit viel Mühe einen weiteren Rückschlag im Titelkampf der Handball-Bundesliga vermieden. Die Mannheimer kamen am Sonntag gegen den Bergischen HC zu einem knappen 24:23 (13:9)-Sieg und schoben sich mit 21:5 Punkten auf Rang zwei hinter Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt (21:3). Der Vizemeister hatte sich am Samstag bei den Eulen Ludwigshafen mit 29:20 durchgesetzt. Dritter ist Rekord-Champion THW Kiel (20:2), der sein erstes Spiel nach zehntägiger Corona-Quarantäne beim TVB Stuttgart mit 34:27 gewann. Am Mittwoch kommt es zum Verfolgerduell zwischen Kiel und den Löwen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 20.12.2020