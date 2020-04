Rhein-Neckar Löwen direkt zum Final Four?

Mannheim/Wien.Starten die Rhein-Neckar Löwen in die neue Saison gleich mit der Chance auf den Europapokalsieg – und zwar ohne sich für die Endrunde noch in einem K.o.-Spiel qualifizieren zu müssen? Fakt ist: Sollte die Corona-Krise nach der Sommerpause soweit überstanden sein, dass wieder Handballspiele möglich sind, wird am 29./30. August in Berlin das Final Four um den EHF-Pokal ausgetragen. Wohlgemerkt geht es dann um den Sieger der Saison 2019/2020, die momentan unterbrochen ist und in der der Europäische Verband (EHF) zunächst einmal den nationalen Ligen die Chance geben will, ihre Wettbewerbe zu beenden. Deswegen sollen die Finalturniere der Club-Wettbewerbe (Champions League Männer und Frauen, EHF-Pokal Männer) erst im August/September ausgetragen werden.

Für Anfang Juni sind für die Löwen im EHF-Pokal lediglich die zwei abschließenden Vorrundenspiele bei USAM Nimes Gard und gegen TTH Holstebro angesetzt, auch das Viertelfinale soll noch ausgetragenen werden, um die Endrunden-Teilnehmer zu ermitteln. Doch momentan sieht es nicht danach aus, dass in dieser Saison noch gespielt wird. Die Finalturniere, das betonte EHF-Präsident Michael Wiederer zuletzt mehrfach, sollen aber trotzdem stattfinden. Es fragt sich nur, wie die Teilnehmer ermittelt werden.

Kein Dementi vom Verband

Wiederer deutete an, dass in der Champions League die Ersten und Zweiten der beiden Vorrundengruppen für das Finalturnier gesetzt werden könnten. Im EHF-Pokal wäre es demnach denkbar, die vier momentanen Tabellenführer der vier Gruppen – Rhein-Neckar Löwen, Benfica Lissabon, Füchse Berlin, SC Magdeburg – um den Titel Ende August spielen zu lassen. EHF-Sprecher Thomas Schöneich dementiert entsprechende Überlegungen auf Anfrage dieser Redaktion ausdrücklich nicht.

Grundsätzlich sei der Verband an einer sportlichen Entscheidung auf dem Feld interessiert, sagt Schöneich: „Gleichzeitig hat uns unsere Machbarkeitsstudie den Rahmen vorgegeben, dass wir für den Fall, dass wir im Juni nicht spielen können, auch Resultate aus den bereits gespielten Runden zur weiteren Qualifikation heranziehen können.“ Das genannte Szenario mit den vier Spitzenreitern in den vier Vorrundengruppen sei dabei „eine Möglichkeit, falls alle Spiele im Juni ausfallen sollten“.

Grundsätzlich wolle die EHF aber von „Runde zu Runde denken“. Sprich: Wenn die Vorrunde mit den ausstehenden zwei Spieltagen nicht Anfang Juni beendet werden kann, wird es vielleicht trotzdem ein Viertelfinale geben.

Sollte das auch nicht gespielt werden können, müssen andere Kriterien für die endgültige Final-Four-Qualifikation herangezogen werden. Und das wären mit großer Wahrscheinlichkeit die aktuellen Vorrundentabellen.

