Ludwigsburg.Die Rhein-Neckar Löwen haben das Finale des BGV Handball Cups erreicht. Die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb gewann am Freitagabend mit 34:21 (19:14) gegen FrischAuf! Göppingen. Bis etwa zehn Minuten vor Ende der ersten Hälfte hatten die Göppinger in der Ludwigsburger MHPArena noch gut mitgehalten und konnten das Spiel offen gestalten, schwächten sich dann jedoch mit zwei Zeitstrafen selbst. Somit spielten sich die Löwen bis zur Pause noch einen Fünf-Tore-Vorsprung heraus. Zurück auf der Platte zogen die Badener im zweiten Durchgang mehr und mehr davon und ließen Göppingen kaum zur Entfaltung kommen. So entschieden die Löwen die Partie schon früh für sich und gewannen schließlich mit 34:21.

Die Löwen treffen im Endspiel (Sonntag, 13.15 Uhr, in Stuttgart) entweder auf den TVB Stuttgart oder den HBW Balingen-Weilstetten. Das zweite Halbfinale startet um 20 Uhr. Bereits am frühen Nachmittag war das Spiel um Platz fünf ausgetragen worden. In einem engen Spiel setzte sich die SG BBM Bietigheim mit einem 29:26-Sieg gegen die HSG Konstanz durch.