Rhein-Neckar Löwen fiebern erstem Testspiel entgegen - erste Partie seit Saisonabbuch

Mannheim.Das Datum schwirrt nicht nur in Martin Schwalbs Kopf herum. Es ist vielmehr ein Ziel, eine Art Fixpunkt, auf den die Rhein-Neckar hinarbeiten. Mehr noch: Nach dem sich alle sehnen. „Am 30. August in Stuttgart gegen den TVB Stuttgart. Das wissen wir ganz genau“, sagt der Trainer des Handball-Bundesligisten, der am Montag nach zehntägiger Pause in seinen zweiten Teil der Saisonvorbereitung

...