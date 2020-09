Rhein-Neckar Löwen gewinnen Hinspiel gegen Holstebro

Holstebro.Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben im Hinspiel der EHF-European-League-Qualifikation mit 28:22 (13:9) im Auswärtsspiel gegen den dänischen Vertreter TTH Holstebro gewonnen. Dabei gerieten die Badener während des Spiels nur in der Anfangsphase in Rückstand. Beim Stand von 5:6 warfen die Löwen jedoch acht Toren in Serie. Eine 13:6-Führung war die Folge. Die Dänen verkürzten bis zur Pause daraufhin noch auf 13:9. Auch in Hälfte zwei behielten die Löwen das Spiel im Griff und ließen Holstebro nicht mehr herankommen. Am Ende stand mit dem Ergebnis von 28:22 einen Sechs-Tore-Vorsprung zu Buche, den die Löwen ins Rückspiel am kommenden Dienstag (18:45) mitnehmen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020