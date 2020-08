Rhein-Neckar Löwen gewinnen Testspiel beim BGV-Cup gegen TVB Stuttgart

Stuttgart.Sieg im ersten Spiel nach 175 Tagen Corona-Pause: Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben das Testspiel im Rahmen des BGV-Cups gegen den TVB Stuttgart mit 27:25 (13:11) gewonnen. In einer engen Partie, in der sich keine der beiden Mannschaften ergebnistechnisch deutlich absetzen konnte, markierten die Löwen Romain Lagarde und Uwe Gensheimer die beiden entscheidenden Treffer in der letzten Spielminute, die zum Sieg der Badener in der Stuttgarter Scharrena führten.