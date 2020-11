Rhein-Neckar Löwen lassen Nationalspieler reisen

Mannheim.Mannheim. Es wurde verhandelt und gepokert - und am Ende gab es eine Einigung. Die Rhein-Neckar Löwen lassen ihre Handball-Nationalspieler in der nächsten Woche zu ihren Auswahlmannschaften reisen. Das bestätigte Managerin Jennifer Kettemann dem "Mannheimer Morgen". „Uns war wichtig, dass unsere Spieler in diesen Zeiten keinen zu großen und unnötigen

...