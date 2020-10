Rhein-Neckar Löwen mit Mini-Unterstützung maximal erfolgreich

Mannheim. Diesmal waren sie nicht allein, die Handballer der Rhein-Neckar Löwen. Neun Fans mit Trommeln ließ der zweifache deutsche Handball-Meister am Sonntag zum Bundesliga-Auftakt gegen den TVB Stuttgart in die SAP Arena, damit es nicht ganz so gespenstisch zugeht wie zuletzt beim Geisterspiel gegen TTH Holstebro. Von großer Atmosphäre hatte das zwar immer noch nichts, deutlich besser als

...