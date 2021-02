Rhein-Neckar Löwen: Scheibenschießen zur Frustbewältigung

Mannheim.Wiedergutmachung für die 32:34-Niederlage in Göppingen konnte es bekanntermaßen keine geben, die Punkte in der Liga sind unwiederbringlich weg. Doch zum Auftakt in den European-League-Doppelschlag innerhalb von nur drei Tagen bewiesen die Rhein-Neckar Löwen immerhin, dass sie noch genug Spiel- und Lauffreude für die kommenden Aufgaben haben. Zwar wurde der ungefährdete Tabellenführer der

...