Rhein-Neckar Löwen: Schlussstrich mit Beigeschmack

Auch Rechtsaußen Bogdan Radivojevic hatte an den Umständen, die zum Champions-League-Aus der Löwen führte, sichtlich zu knabbern. © Binder

Mannheim.Jennifer Kettemann steht sonst eher selten im Mittelpunkt. Doch angesichts der Umstände rund um das Champions-League-Achtelfinale gegen den polnischen Meister PGE Vive Kielce war die Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen am Rande des Rückspiels am Ostersonntag nochmals die gefragteste Frau in der SAP Arena. Eigentlich war alles gesagt, die Sache nach dem 17:41 der zweiten Mannschaft in der

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3530 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.04.2018