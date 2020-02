Rhein-Neckar Löwen trennen sich von Trainer Kristjan Andresson

Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat auf seine sportliche Krise mit der Trennung von Trainer Kristjan Andresson reagiert. Dies teilte der Verein am Samstag mit. "Wir bedauern diesen Schritt, sehen ihn aber als notwendig an, um unserer Mannschaft für den Rest der laufenden Saison einen neuen Impuls zu geben", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann in der Mitteilung. Schon im EHF Cup am Sonntag wird Andresson nicht mehr auf der Bank sitzen. Beim Auswärtsspiel in Cuenca wird das Team stattdessen vom Sportlichen Leiter Oliver Roggisch und Michel Abt, dem Trainer der 2. Mannschaft, betreut.