Rhein-Neckar Löwen verlängern mit Nationalspieler Gislason

Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen haben den ursprünglich noch bis 2022 laufenden Vertrag mit dem isländischen Nationalspieler Ymir Örn Gislason vorzeitig um zwei weitere Jahre bis Ende Juni 2024 verlängert. Das gab der Handball-Bundesligist am Montag bekannt.

"Ymir hat sich praktisch ohne Anlaufprobleme seine feste Rolle in unserer Mannschaft gesichert. Er ist ein richtiger Kämpfer und wird besonders in unserer Deckung in den nächsten Jahren ein ganz wichtiger Baustein sein", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch über den 23 Jahre alten Kreisläufer, der seit Februar für die Badener spielt.

