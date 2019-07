Ruhepol statt Vulkan

Mannheim.Sein Deutsch lässt Kristjan Andresson immer wieder aufblitzen, doch wenn es um die Fachfragen geht, verlässt sich der neue Trainer der Rhein-Neckar Löwen besser noch auf sein fließendes Englisch. „Ich arbeite daran“, lächelt der 38-Jährige Isländer, der sich selbst vor allem als „ruhig“ charakterisiert. „Natürlich habe ich auch Emotionen“, sagt Andresson, doch im Vergleich zu seinem Vorgänger Nikolaj Jacobsen, der an der Seitenlinie ständig ein brodelnder Vulkan war, werden sich Spieler und Fans der Löwen umstellen müssen.

Andresson gilt als eher zurückhaltend, wenn es um die Umsetzung seiner Ideen geht, ist der ehemalige Nationalspieler allerdings strikt. Seine Handball-Philosophie ähnelt dabei seinem Naturell. „Zuerst müssen wir die Abwehr dicht bekommen. Dann können wir mit unseren Torhütern und den starken Flügelspielern das Konterspiel forcieren. So erzielte Tore geben dann dem Angriff die nötige Ruhe“, erklärt der neue Löwen-Coach. „Passt die Abwehr, baut der Rest darauf auf“, soll ein Stein auf dem nächsten sitzen – so wie beim Lernen der neuen Sprache. „Ich hatte sechs Jahre Deutsch in der Schule und zuletzt eine Lehrerin“, berichtet Andresson. Weitergelernt wird nun abends, wenn die Kinder im Bett sind – ganz in Ruhe. th

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019