Schwalb neuer Trainer der Löwen?

Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen drücken bei der Nachfolgeregelung ihres entlassenen Trainers Kristján Andrésson aufs Tempo. Am späten Montagabend verlautete aus dem direkten Vereinsumfeld, dass Martin Schwalb neuer Trainer des zweifachen deutschen Meisters wird. Eine offizielle Bestätigung für dieses Personale gab es nicht.

Nach Informationen dieser Redaktion will der kriselnde Handball-Bundesligist seinen neuen Coach bis Mittwoch, spätestens aber am Donnerstag präsentieren. Eine kurzfristige Verpflichtung von Schwalb wäre auf jeden Fall möglich. Der 56-Jährige ist momentan Vize-Präsident des Handball-Zweitligisten HSV Hamburg, mit dem Club aus der Hansestadt feierte er in der Vergangenheit riesengroße Erfolge.

Schwalb gewann als Trainer mit den Hanseaten den DHB-Pokal (2006 und 2010), den Europapokal der Pokalsieger (2007), die deutsche Meisterschaft (2011) und die Champions League (2013). 2014 erlitt Schwalb nach seiner beschlossenen, aber noch nicht offiziell vollzogenen Entlassung beim HSV Hamburg einen Herzinfarkt. 2016 kehrte der gebürtige Stuttgarter zu den Hanseaten als Vizepräsident zurück.

In einer aktiven Zeit bestritt Schwalb 193 Länderspiele für Deutschland und wurde dreimal deutscher Meister. Mit der Nationalmannschaft gewann er 1984 Olympia-Silber.

