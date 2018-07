Schwitzen für die Schale

Anzeige

Nielsen und Kohlbacher adelt der Trainer freudig als „gestandene Kreisläufer“, mit Fäth gebe es „jetzt mehr Möglichkeiten im Rückraum“ und auch Vladan Lipovina solle man nicht unterschätzen: „Er ist ein sehr guter Distanzschütze. Solch ein Mann hat uns gefehlt.“

Größere Eingewöhnungsprobleme dürfte es vor allem bei Kohlbacher keine geben. Der 22-jährige Nationalspieler aus Birkenau-Reisen kehrt zurück in seine Heimat, ein Wieder-Einzug bei seinen Eltern kam aber „auf keinen Fall“ infrage. Der Kreisläufer lebt von nun an in Heidelberg, Kollege Fäth hat die Doppelhaushälfte in Malsch vom nach Kiel abgewanderten Pekeler übernommen: „Das ist für meine Familie und mich perfekt.“

Die schon allseits bekannte Gastfreundschaft seines schwedischen Kollegen Mikael Appelgren hat – wie zuvor schon Jerry Tollbring und Kim Ekdahl du Rietz – jetzt auch Nielsen in Anspruch genommen. Er kann seine neue Wohnung erst Ende des Monats beziehen – und möchte danach mit den Löwen so richtig durchstarten. „Ich will die Bundesliga gewinnen. Und mit diesem Verein besteht die Möglichkeit dazu“, gibt sich der 28-jährige Vize-Europameister selbstbewusst und hat schon verinnerlicht, dass beim Pokalsieger die Zeiten vorbei sind, in denen von einer Top-Fünf-Platzierung geredet wurde.

„Eine starke Mannschaft“

Als ersten Anwärter auf die Schale sehen sich die Badener allerdings nicht. „Die Kieler sind der große Favorit. Sie haben ihre Mannschaft seit langer Zeit zusammen und ihren Umbruch schon vor einigen Jahren vollzogen. In dieser Situation befinden wir uns jetzt“, sagt Jacobsen, der in seine letzte Saison bei den Löwen geht und trotz des Kieler Vorteils noch einmal etwas gewinnen will. Das spürt, sieht und hört man auch, als der Trainer stolz auf die neben ihm sitzenden Neuzugänge schaut: „Wenn man diese Spieler sieht, kann man davon ausgehen, dass wir eine richtig starke Mannschaft haben. Wir haben in den vergangenen drei Jahren fünf Titel geholt. Es gibt keinen Grund, warum das jetzt nicht wieder klappen sollte.“

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/loewen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.07.2018