Mannheim/New Capital.Anreise zur Handball-WM in Ägypten am Sonntag, Ende der Isolation samt Training am Montag, Spiel am Dienstag gegen Ungarn (28:29). Hinter dem deutschen Nationalspieler Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen liegt eine aufregende Zeit. Am Mittwoch sprach er im Team-Hotel in New Capital über . . .

… sein Bild vom Team: „Die Mannschaft macht einen guten Eindruck. Aber man hat gegen Ungarn gesehen, dass ein paar Spieler erstmalig auf solch einem Niveau gefordert waren. Allerdings sind alle lernwillig und man hat während der Partie einige Fortschritte gesehen. Das macht Hoffnung.“

… das Duell gegen Spanien: „Ich gehe mit guten Gedanken ins Spiel, weil es geil ist, gegen starke Mannschaften anzutreten. Die Spanier haben in der Vergangenheit brutal unter Beweis gestellt, wie gut sie sind. Aber wir haben mit ihnen auch positive Erfahrungen gemacht. Ich sehe eine gute Chance für uns, denn Spanien hat bislang auch ein paar Probleme im Turnier.“

… die Rolle seines Kumpels Uwe Gensheimer, der als Kapitän gegen Ungarn erst draußen saß: „Das ist kein Problem für ihn. Er hat natürlich den Anspruch, von Anfang zu spielen, weil er einer der besten Linksaußen ist. Aber ehrlich gesagt wird mir das Thema ein bisschen zu hoch gehängt. Uwe ist in der Kabine das Sprachrohr. Und wenn er auf dem Feld steht, wird er das auch sein. Uwe hat so viel Erfahrung und Selbstbewusstsein, dass es da keinen Zweifel gibt. Außerdem spielt Marcel Schiller (er erhielt den Vorzug vor Gensheimer: Anm. d. Redaktion) eine starke Saison.“

… seinen Eindruck von Bundestrainer Alfred Gislason: „Er gibt der Mannschaft sehr viel. Alfred sagt, wo es lang geht und wirkt beruhigend. Das nimmt die Nervosität raus.“

… seinen einstigen Job als Kabinen-DJ, den Timo Kastening übernommen hat: „Timo spielt so gut Handball, seitdem er dieses Amt übernommen hat. Da halte ich mich jetzt schön im Hintergrund. Es ist zwar ziemlich wild, was da gespielt wird. Aber es sind viele Wünsche der Mannschaft dabei.“

