Signal Richtung Norden

Düsseldorf.Sie lachten und strahlten, lagen sich in den Armen – und auch ein kleines Tänzchen folgte: Die Rhein-Neckar Löwen haben zum dritten Mal nacheinander den Supercup gewonnen. Vor 8078 Zuschauer in Düsseldorf besiegte der deutsche Pokalsieger den Meister SG Flensburg-Handewitt mit 33:26 (18:16) und sendete ein starkes Signal an die norddeutsche Konkurrenz, dass auch in der kommenden Saison mit

...