„Sind jetzt alle gefordert“

Herr Schmid, wie bewerten Sie die Trennung von Trainer Kristján Andrésson?

Andy Schmid: Es ist ein konsequenter Schritt des Vereins. Die Resultate haben einfach nicht gepasst. Ich möchte allerdings ganz klar betonen: Kristjan ist auf keinen Fall der Alleinverantwortliche für diese Krise. Jeder Spieler hat dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist.

Wie meinen Sie das?

Schmid: Es ist ja nicht so, dass wir in jedem Spiel chancenlos waren, in dem wir nicht gewonnen haben. Im Gegenteil. Es waren sehr viele enge Begegnungen dabei. Wenn wir unsere freien Bälle reingeworfen hätten, sähe die Tabelle ganz anders aus. Deswegen liegt auch eine große Schuld beim Team, dass es zu dieser Trennung gekommen ist.

Was ist in dieser Saison noch möglich?

Schmid: Es ist unsere Pflicht, in der Bundesliga mindestens Vierter zu werden, damit wir uns sicher für den internationalen Wettbewerb qualifizieren. Und wir müssen das Final Four im EHF-Pokal in Berlin erreichen. So können wir eine bislang verkorkste Saison noch in eine halbwegs gute drehen. Allerdings sollte keiner denken, dass sich durch den Trainerwechsel alle Probleme auf einmal lösen. Wir alle sind jetzt gefordert. mast

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020