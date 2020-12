Spiel der Löwen fällt aus

Mannheim.Nach der Rückkehr aus Lingen am späten Sonntagabend hatten sich die Rhein-Neckar Löwen auf eine Tagesreise am Dienstag in die Schweiz eingestellt. Doch das Gruppenspiel in der European Handball League bei den Kadetten Schaffhausen fällt aus. Die Mannschaft um den ehemaligen Löwen Zarko Sesum hat seit der Partie in Nordmazedonien bei Eurofarm Pelister Bitola mit Corona-Fällen zu kämpfen, weshalb schon in der vergangenen Woche das Hinspiel in Mannheim nicht ausgetragen werden konnte. Nun meldeten die Kadetten am Wochenende neue Infektionen innerhalb des Teams, entsprechend fällt auch die zweite Begegnung aus. Nachholtermine für diese zwei Spiele gibt es noch keine, das im Oktober wegen Corona-Fällen beim Gegner Trimo Trebnje kurzfristig abgesagte Heimspiel ist bislang ebenfalls noch nicht neu angesetzt.

Trotz aller Terminhatz wären die Löwen gerne am Dienstag in Schaffhausen angetreten. Denn so kurz vor dem Bundesliga-Gipfeltreffen am Sonntag (13.30 Uhr) gegen die SG Flensburg-Handewitt hätte der seit Ende Oktober wegen einer Knieverletzung fehlende und schmerzlich vermisste Torwart Andreas Palicka eigentlich sein Comeback feiern sollen. Nun wird der Schwede am Sonntag gegen den Meister der Jahre 2017 und 2018 einen Kaltstart ohne Spielpraxis hinlegen müssen. Die Löwen hoffen, dass bis dahin auch wieder Uwe Gensheimer (Oberschenkelprobleme) und Ymir Gislason (umgeknickt im Training) einsatzbereit sind.

