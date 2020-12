Spiel der Löwen in Schaffhausen fällt aus

Mannheim. Nach der Rückkehr aus Lingen am späten Sonntagabend hatten sich die Rhein-Neckar Löwen auf eine Tagesreise am Dienstag in die Schweiz eingestellt. Doch das Gruppenspiel in der European Handball League bei den Kadetten Schaffhausen fällt aus. Die Mannschaft um den ehemaligen Löwen Zarko Sesum hat seit der Partie in Nordmazedonien bei Eurofarm Pelister Bitola mit Corona-Fällen zu

...