Steffen Fäth, der Königstransfer

ARCHIV - Handballnationalspieler Steffen Fäth, aufgenommen am 04.01.2018 während einer Pressekonferenz der deutschen Handballnationalmannschaft in Stuttgart (Baden-Württemberg). (zu dpa-Meldung: «Der deutsche Kader für die Handball-EM» vom 07.01.2017) Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © Sebastian Gollnow

Mannheim.Seinen ersten Termin für die Rhein-Neckar Löwen hat er schon wahrgenommen - und zwar weder auf dem Spielfeld, noch in der Trainingshalle. In der vergangenen Woche schrieb Neuzugang Steffen Fäth bei einem Sponsor des Handball-Bundesligisten Autogramme, am 17. Juli wird der Rückraumspieler bei der ersten schweißtreibenden Einheit dann aber auch in sportlicher Hinsicht für den zweifachen

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4101 Zeichen des Artikels