Steffen Fäth, der stille Star

Mit dem Wechsel nach Wetzlar im Sommer 2010 folgt aber so langsam die Kontinuität – richtig bergauf geht es jedoch erst, als Kai Wandscheider im März 2012 das Traineramt übernimmt. „Er war mein größter Förderer“, sagt Fäth, der beileibe kein Lautsprecher ist – sich aber auch nicht unterkriegen lässt. Die Vergangenheit zeigt, dass er sich durchbeißen kann. „Vom Naturell bin ich eher ein ruhiger Typ. Aber auf dem Feld übernehme ich schon gern die Verantwortung.“ Das gelingt ihm in Wetzlar, Wandschneider macht ihn sogar zum Kapitän. „Man muss nicht laut sein, um eine Mannschaft anzuführen, sondern die richtigen Dinge sagen“, meint der wurfgewaltige Rechtshänder, der das Rampenlicht keinesfalls braucht, sondern sich vor allem im Kreis seiner Familie wohlfühlt. Die Namen seiner Eltern hat sich der 1,95-Meter-Mann auf die Oberarme tätowieren lassen – und zwar aus Dankbarkeit. „Ohne ihre Unterstützung hätte ich es wahrscheinlich nicht so weit gebracht“, sagt Fäth, der mit seinen 28 Jahren schon zweifacher Vater ist. „Das Verantwortungsbewusstsein ist größer, wenn man eine eigene Familie hat“, meint der Frankfurter, für den der Höhepunkt der EM 2016 nicht die Übergabe der Goldmedaille ist, sondern der Augenblick, in dem er nach dem Finale seine Tochter in die Arme schließt. All das sagt ziemlich viel aus über Fäth, es charakterisiert diesen jungen Mann sogar sehr treffend. Kurzum: Er nimmt sich selbst nicht so wichtig – und will einfach Handball spielen.

Das gelingt ihm in seiner Laufbahn immer dann besonders gut, wenn er die Unterstützung, das Vertrauen seines Coaches spürt. „Wenn ein Trainer mir sagt, ich darf nur in ganz bestimmten Situationen werfen, werde ich in ein Schema gepresst, in eine Schublade gesteckt. Das funktioniert nicht so gut“, sagt Fäth, der zuletzt für die Füchse Berlin spielte und auch in der Hauptstadt erst durchstartete, als mit Velimir Petkovic ein Trainer kam, der bedingungslos hinter ihm stand. Petkovic erinnert sich noch, wie er den Rückraumspieler damals unter seine Fittiche nahm: „Ich habe zu ihm gesagt: Wenn du in die Halle kommst, will ich deine Zähne sehen. Er sollte lachen, sich freuen. Also habe ich viel mit ihm gesprochen.“

Von Ivano Balic geprägt

Seitdem spielt Fäth wieder so wie im Januar 2016, als ihm bei der EM in Polen der Durchbruch in eine neue Dimension gelingt, weil er dort eben nicht mehr nur mit harten Würfen glänzt, sondern auch als Mann mit Übersicht brilliert. Vom Zusammenspiel mit Ivano Balic, der als einer der besten Handballer aller Zeiten seine Karriere in Wetzlar ausklingen lässt, profitiert der Frankfurter ungemein. „Wir konnten uns gut leiden und ihm hat es Spaß gemacht, mir zu helfen. Durch ihn habe ich gelernt, Handball richtig zu spielen“, sagt 28-Jährige, der noch heute eine enge Freundschaft mit Balic pflegt – obwohl er dem „Mozart des Handballs“ in einer der ersten Trainingseinheiten einen Ball ins Gesicht warf.

„Ivano hat das entspannt aufgenommen, auch wenn es ihm erst einmal nicht so gut ging“, erinnert sich Fäth. Rückblickend kann er darüber genauso lachen wie über einige andere Dinge, die zu Beginn seiner Karriere nicht nach Wunsch liefen. Denn seine Zeit ist längst gekommen.

