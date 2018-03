Streit-Ende mit Knalleffekt

Anzeige

Im Gespräch mit dieser Zeitung machte die Löwen-Managerin deutlich, dass die Tabellensituation in der Bundesliga Einfluss auf die Entscheidung genommen habe. Die EHF hatte vorgeschlagen, dass die Badener am 21. März in Mannheim gegen Kielce spielen. Dem deutschen Meister steht die SAP Arena aber nur am 22. März zur Verfügung, bis zur Partie in Kiel wäre die Pause sehr kurz gewesen. „In der Bundesliga stehen wir auf Platz eins. Deswegen genießt dieser Wettbewerb Priorität in der aktuellen Situation. Das heißt aber nicht, dass uns grundsätzlich die Champions League nicht wichtig ist. Wir haben vom Final Four geträumt, diesen Traum müssen wir jetzt wohl aufgeben. Aber aktuell hat die Bundesliga Vorrang“, sagte Kettemann und ergänzte: „Möglicherweise hätten wir anders entschieden, wenn die SAP Arena uns mittwochs zur Verfügung gestanden hätte.“ Letztendlich habe sich diese Frage aber nicht gestellt, weil am geforderten 21. März keine Halle frei gewesen wäre.

Die Begegnung in Kiel ist wegen einer ARD-Liveübertragung nicht verlegbar. Die Badener hatten deshalb angeboten, nach der Partie an der Ostsee Richtung Polen zu fliegen und dort am nächsten Tag zu spielen. Das wurde abgelehnt. Kein gutes Haar ließ Kettemann an der HBL und der EHF, denen sie ein „Armutszeugnis“ ausstellte. Beide Organisationen schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter zu: „Mich interessiert nicht, wer der Schuldige ist.“

„Moralisch unterstützen“

Eine hohe Hinspiel-Niederlage in Kielce und damit das Aus im Achtelfinale ist durch die Entscheidung für die Drittliga-Mannschaft wahrscheinlich. Doch das nehmen die Löwen in Kauf, weil sie zu ihrer Zusage für die ARD-Partie stehen. „Für das Hinspiel in Polen ist ein Zeitraum von vier Wochentagen durch die EHF vorgesehen. Wenn dieses Spiel am Wochenende ausgetragen werden muss, bliebe immer noch der Sonntag“, sagte die Löwen-Managerin, deren Mannschaft am Ostersonntag (19 Uhr) das Rückspiel gegen Kielce bestreitet. Vermutlich wird es dann um nicht mehr viel gehen, trotzdem hofft Kettemann auf einen hohen Zuschauerzuspruch: „Es geht darum, uns moralisch zu unterstützen. Möglichst viele Fans sollten ein deutliches Zeichen setzen, dass wir uns richtig entschieden haben.“

Im Gegensatz zu den Löwen tauschte der ebenfalls von der Problematik betroffene THW Kiel sein Heimrecht mit Pick Szeged.

