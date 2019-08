Taleski – im Talentstatus verharrt

Mannheim.Zum Abschied gab es noch einmal ein Lob vom Sportlichen Leiter der Rhein-Neckar Löwen. „Ich muss Filip Taleski ein Kompliment aussprechen. Er hat in der Saisonvorbereitung alles gegeben, sich nicht hängen lassen und stark trainiert, obwohl Filip um seine Situation wusste“, sagte Oliver Roggisch über den mazedonischen Handball-Nationalspieler, der den badischen Bundesligisten mit sofortiger Wirkung verlässt und zum Ligarivalen HBW Balingen-Weilstetten wechselt. Beim Aufsteiger erhält er einen Vertrag bis zum Saisonende, sein bis 2021 gültiges Arbeitspapier beim zweifachen deutschen Meister wurde aufgelöst.

„Filip kennt seine sportliche Situation bei uns. Er weiß, dass es für ihn mit Leuten wie Steffen Fäth, Mads Mensah und Romain Lagarde sehr schwierig wird, ausreichend Spielzeit zu bekommen. Auf der anderen Seite benötigt er besonders als junger Spieler diese Spielzeit, die ihm unser Trainer nicht garantieren kann“, sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann dieser Zeitung.

Nur noch Notnagel

Die Club-Verantwortlichen hatten dem Mazedonier schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass er in den Planungen keine große Rolle mehr spielt. Entsprechend standen sie mit Taleskis Berater in ständigem Kontakt auf der Suche nach einer zufriedenstellenden Lösung für alle Seiten. Dass der Rechtshänder keine Perspektive mehr beim Bundesligisten hat, wurde in der Saisonvorbereitung deutlich. Trainer Kristján Andrésson setzte ihn fast ausschließlich als Notlösung auf Linksaußen oder im rechten Rückraum, aber nicht mehr auf seiner Position im linken Rückraum ein. Beim Turnier in Basel und bei der ersten Pokalrunde stand Taleski schon gar nicht mehr im Kader.

Der Mazedonier war im Januar 2017 zu den Badenern gewechselt und galt damals als großes Talent. Diesen Status verließ der 23-Jährige seitdem allerdings nur selten. Mit dem hochveranlagten 18-jährigen Eigengewächs Philipp Ahouansou drängt außerdem ein weiterer Spieler auf Taleski Position in den Kader, nicht umsonst gaben die Löwen dem Jugend-Nationalspieler einen bis 2024 gültigen Profi-Vertrag.

Mittwoch, 21.08.2019