Topquote krönt Veigels Auftritt

Mannheim.Viel Zeit hatte Kaspar Veigel nicht, um sich auf sein Debüt in der Startformation der Rhein-Neckar Löwen vorzubereiten. Erst am Montagnachmittag im Training offenbarte ihm Coach Martin Schwalb, dass er bei der European-League-Heimpremiere gegen den HC Bitola Patrick Groetzki vertreten würde, weil der Trainer dem Routinier gegen die Nordmazedonier eine Pause gönnen wollte.

Nur eine Nacht und ein Tag blieben dem 19-Jährigen, um sich mit diesem Gedanken vertraut zu machen. Doch auch, wenn der Linkshänder nach dem souveränen 28:20 (14:11) eingestand, am Anfang etwas nervös gewesen zu sein, machte das auf dem Parkett einen ganz anderen Eindruck. Sieben Versuche, sieben Treffer und damit zugleich bester Torschütze der Löwen in dieser Partie – an manchen Tagen läuft es einfach richtig rund.

„Das kommt nicht so oft vor, dass man so eine Quote hat“, staunte Veiel selbst ein wenig über die Statistik, doch das Rezept des handballerisch in Karlsruhe und Stutensee groß gewordenen Rechtsaußen war relativ einfach. „Als die ersten ein, zwei Bälle rein sind, bin ich mit mehr Sicherheit ins Spiel gekommen – und dann ist alles so gelaufen, wie ich mir das erhofft habe“, blickte der Youngster auf 60 glänzende Minuten auf der europäischen Bühne zurück, die er erstmals an seinem Geburtstag Ende September in den finalen Qualifikationsduellen gegen den TTH Holstebro betreten hatte.

Varianten im Abschluss

Solche Talente wie den Junglöwen Veigel in der Hinterhand zu haben, nahm natürlich auch Trainer Schwalb gerne als Erkenntnis aus dem Duell gegen Bitola mit. „Glückwunsch. Das hat er super gemacht“, sagte der Coach von Linkshänder zu Linkshänder und beobachtete, dass Veigel durchaus seine Abschlussvarianten aufblitzen ließ. „Die ersten Würfe waren logisch“, sah der Trainer, wie sich sein Schützling zunächst für die Versionen ohne Schnörkel entschied. „Aber dann hat er auch mal einen über die Hand rollen lassen. Es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen.“ Talent Veigel war darüber hinaus der einzige Löwe, der die vollen 60 Minuten auf der Platte stand. Zur Halbzeit wechselte Schwalb bis auf den Rechtsaußen die komplette Formation der ersten 30 Minuten aus und beließ es bis zum Schlusspfiff bei dieser Maßnahme.

„Wir wollten beispielsweise, dass Andy Schmid und Jannik Kohlbacher wieder in den Rhythmus kommen, nachdem sie zuletzt in Gudme nicht dabei waren – aber auch, dass sie dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen Pause kriegen“, begründete der Coach die umfangreiche Halbzeit-Rochade und hatte dabei natürlich schon die nächste Bundesliga-Aufgabe gegen die HSG Wetzlar (Donnerstag, 19 Uhr, SAP Arena) im Hinterkopf. Eine solche Maßnahme wäre bei Schwalbs Vor-Vorgänger Nikolaj Jacobsen noch schwer vorstellbar gewesen.

Der dänische Meister-Coach ließ seine „erste Sechs“ selbst im Champions-League-Modus immer wieder bis an die Belastungsgrenze spielen, Talente kamen oft erst zum Zug, als die Partien zu 100 Prozent eingetütet waren. Zwar hat auch Schwalb so etwas wie eine Stamm-Formation im Hinterkopf, von einer weiteren Abstufung will der 57-Jährige aber – zumindest offiziell – nichts wissen. „Es gibt keine zweite Reihe. Wir haben einen Kader, der für diese Belastung gemacht ist, und dann ist es die Trainerpflicht, diesen Kader auch zu nutzen. Wichtig ist, dass es funktioniert“, stellte der Löwen-Dompteur klar. Und funktioniert hatte gegen Bitola nicht zuletzt mal wieder die Defensive, die zunächst in einer 3:2:1- Formation und danach im defensiveren 6:0-Verbund agierte. Der Lohn: Nur 20 Gegentore, mit denen den Löwen kaum ein Gegner gefährlich werden kann. Allerdings dürfte die HSG Wetzlar am Donnerstagabend für mehr Tore gut sein, wie auch Schwalb weiß. „Das ist eine brandgefährliche Mannschaft, die gerade in solchen Spielen das Beste aus sich herausholt“, erinnerte Schwalb an den 31:22-Kantersieg der HSG gegen Kiel oder die knappe 27:29-Niederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt. Die Breite des Kaders, die nun auch definitiv von Kaspar Veigel bereichert wird, sollte aber für die Löwen sprechen.

