Überraschung beim Abendessen

Mannheim/Gizeh.Patrick Groetzki saß am Samstagabend mit einem Kumpel beim Abendessen, als sein Handy klingelte. „Überrascht“ sei er gewesen, als er da den Namen Alfred Gislason im Display sah, wie der Rechtsaußen wenig später im Gespräch mit dieser Redaktion berichtet: „Aber dann war mir relativ schnell klar, was er von mir möchte.“ Eigentlich hätte der Handball-Bundestrainer auch einfach nur einmal durchklingeln lassen und wieder auflegen können. Selbst dann hätte der Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen gewusst, dass er seine Tasche packen und nach Ägypten fliegen soll. Denn ansonsten hätte es für Gislason überhaupt keinen Grund gegeben, sich beim Rekordspieler des badischen Bundesligisten zu melden. Bei einer WM hat man als Trainer schließlich allerhand zu tun und keine Zeit für Telefonate. Es sei denn, sie sind wirklich dringend. So wie in diesem Fall.

Da die Weltmeisterschaft für Tobias Reichmann nach nur einem Spiel wegen einer Knieverletzung wieder beendet ist, brauchen die Deutschen einen neuen Rechtsaußen neben Timo Kastening. Und das wird Groetzki sein, der bereits am Sonntagmorgen einen Corona-Test am Frankfurter Flughafen machte und am Nachmittag nach Kairo flog: „Ich freue mich, dabei zu sein, auch wenn es natürlich immer blöd ist, wenn so etwas durch eine Verletzung eines Kollegen zustande kommt.“

Sechste WM-Teilnahme

Sein letztes großes Turnier spielte der gebürtige Pforzheimer im Januar 2019, damals war es die Heim-WM, bei der er nicht an seine aus dem Club bekannte gute Form anknüpfte. Anschließend stand der zweifache deutsche Meister wieder einmal in der Nationalmannschaft in der Kritik – und spielte auch tatsächlich erst einmal keine Rolle mehr in der DHB-Auswahl. Weder unter Ex-Bundestrainer Christian Prokop noch unter dem neuen Coach Alfred Gislason. Senkrechtstarter Timo Kastening sicherte sich den Stammplatz vor Reichmann, der sich übrigens nach seiner WM-Ausbootung 2019 eher nicht als Teamplayer präsentierte, verstörende Nachrichten („Tschausen Banausen“) in sozialen Netzwerken verbreitete und sich erst einmal in die USA verabschiedete, anstatt sich für den Notfall bereit zu halten. Zum Vergleich: Als Groetzki 2020 nicht nominiert wurde, wünschte er der Mannschaft alles Gute, was seinen Status als tadelloser Sportsmann nur unterstreicht. Und nun ist er zurück.

„Mit 31 Jahren seine sechste WM zu spielen, das ist schon eine coole Sache“, sagt der Linkshänder, der die Debatten um die Hygienelage in Ägypten natürlich verfolgt hat. „Nach allem, was man so hört, kann man sicherlich Dinge besser machen. Aber Bedenken habe ich keine. Ich bin davon überzeugt, dass alles dafür getan wird, die Infektionsgefahr zu minimieren.“

In der ewigen WM-Torschützenliste des DHB liegt Groetzki mit 102 Treffern auf dem zehnten Rang. Und auch wenn das auf seiner Prioritätenliste erwartungsgemäß nicht ganz oben steht, gibt es nun die Chance, die Ausbeute zu verbessern. „Platz eins (Uwe Gensheimer mit 174 Treffern: Anm. d. Redaktion) ist noch ein bisschen weit weg, das werde ich bei diesem Turnier nicht schaffen“, sagt der Mann von den Rhein-Neckar Löwen und lacht: „Aber zu den besten zehn deutschen WM-Torschützen zu gehören, das ist schon mal nicht schlecht.“

Auf dem neunten Rang liegt Volker Zerbe mit 107 Toren, der einzuholen sein sollte. Vor allem dann, wenn es für die Deutschen noch weit geht in diesem Turnier. Sprich: Je mehr Spiele, desto mehr Chancen auf Tore eröffnen sich dem Rechtsaußen, der sich schwer tut, die Möglichkeiten des stark ersatzgeschwächten EM-Fünften einzuordnen: „Man kann noch gar nicht so genau sagen, wo wir mit dieser Mannschaft stehen. Einen richtigen Härtetest gegen einen Gegner auf Augenhöhe gab es noch nicht. Erst nach dem Spiel gegen Ungarn wird man sehen, wo es hakt und was ganz gut funktioniert.“ Und von nun an wird es dabei auch auf Patrick Groetzki ankommen.

