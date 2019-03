Unter den eigenen Ansprüchen

Mannheim.Erst stand die fast dreistündige Rückfahrt aus Nürnberg auf dem Programm, gestern ging es für die Rhein-Neckar Löwen um 13 Uhr dann schon wieder in den Flieger Richtung Barcelona, wo heute pünktlich um 17.30 Uhr (live bei SkySport1) das letzten Gruppenspiel in der Champions League ansteht. Im Klartext heißt das: Sehr viel Zeit für sehr viele Gedanken – und die werden nach dem ernüchternden 23:23 (13:12) beim HC Erlangen eher von grüblerischer Natur gewesen sein. Schließlich hatte der Aufwärtstrend vom 30:29 gegen Kielce wieder keine Woche gehalten. Bei den Franken rauschten die Badener auf ihrer bisherigen Achterbahnfahrt durch die Saison am Donnerstagabend ungebremst ins nächste Tal.

„Nach Kielce waren wir tatsächlich zuversichtlich. Aber so wie wir in Erlangen im Angriff gespielt haben, konnten wir froh sein, dass wenigstens unsere Abwehr funktioniert hat“, versuchte Trainer Nikolaj Jacobsen die wenigen positiven Dinge aus dem Punktverlust beim Tabellenelften herauszuarbeiten. Und selbst das gelang nicht ganz ohne Einschränkungen, weil die Defensive vor allem in der zweiten Hälfte zwar stabil stand – aber in schöner Regelmäßigkeit beim immer wieder drohendem Zeitspiel der Erlangener meistens doch noch einen Treffer schlucken musste.

Ohne die nötige Qualität

„Jedes Mal, wenn der Arm der Schiedsrichter oben war, hat Nico Büdel ein Tor geschossen“, beschrieb Torhüter Andreas Palicka seine frustrierenden Erlebnisse zwischen den Pfosten. Am Ende hatte der ehemalige Ludwigshafener neun Treffer auf dem Konto und verkörperte damit genau das, was den Löwen wieder einmal fehlte: Ein Schütze aus der zweiten Reihe, der die vermeintlich „einfachen“ Treffer setzt.

Hauptsächlich im linken Rückraum machte sich dieser Mangel besonders bemerkbar – obwohl Coach Jacobsen gerade in der Startphase versuchte, mit einem ständig in die Mitte und wieder zurück pendelnden Linksaußen Jerry Tollbring die nötigen Lücken zu schaffen. Doch Mads Mensah Larsen kam erst nach dem Seitenwechsel zu seinem ersten Treffer und Filip Taleski blieb bei seinem Einsatz ebenfalls den Nachweis schuldig, eine Alternative zu sein. „Das Problem ist, dass wir momentan weder von Mads noch von Filip die nötige Qualität bekommen. Beide spielen seit der WM nicht auf ihrem Niveau“, stellte Coach Jacobsen fest. Was den Trainer aber noch mehr nervte, war die Tatsache, dass trotz der unübersehbaren Probleme dennoch die Chance auf zwei Punkte bestand – und diese von den Löwen immer wieder leichtfertig weggeworfen wurde.

„Wir hatten im zweiten Durchgang so viele Möglichkeiten, auf drei oder vier Tore wegzugehen – aber irgendwas fehlt uns im Moment. Das war unsere eigene Schuld. Deshalb ist das so enttäuschend“, blickte der Trainer auf seine Mannschaft, die oft ohne die letzte Energie agierte.

Erlangen kam in den Eins-gegen-eins-Situationen so ohne eine einzige Zeitstrafe aus und konnte die Zweikämpfe alle im erlaubten Rahmen gestalten. „Wir hatten es selbst in der Hand, uns abzusetzen. Bei unseren Ansprüchen ist ein Punkt zu wenig“, bestätigte Nationalspieler Patrick Groetzki. In der Offensive kamen lediglich Jannik Kohlbacher und Spielmacher Andy Schmid auf Normalform, doch Schmid konnte sich angesichts des Unentschiedens natürlich nicht über seine fünf Tore und einige gelungene Anspiele freuen. „Momentan bringen wir speziell auswärts nicht genug Qualität mit, um uns gegen die gegnerische Abwehr durchzusetzen. Dass es gegen Erlangen schwer wird, war klar – aber so, wie es gelaufen ist, ist das schon ernüchternd. Ein Punkt ist definitiv zu wenig“, meinte der Schweizer vor der Abreise nach Barcelona, wo die Löwen neben Steffen Fäth, Jesper Nielsen und Gudjon Valur Sigurdsson auch ohne ihren Trainer auskommen müssen. Dieser nutzte den Terminplan mit der anstehenden Nationalmannschaftspause gestern für eine Meniskus-OP und will dann wieder schnell zur Verfügung stehen. Bis dahin wird auch Jacobsen also sehr viel Zeit für sehr viele Gedanken haben, um den Löwen im Saisonfinale wieder den nötigen Biss zu verpassen.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/loewen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.03.2019