Verzicht auf Endrunden-Ausrichtung

Mannheim.Wer einen Titel gewinnt, der macht das in der Regel nicht einfach so im Vorbeigehen, sondern muss zunächst einmal leiden. So wie die Rhein-Neckar Löwen, die 2013 ihre erste Trophäe überhaupt holten und das Finalturnier in Nantes um den EHF-Pokal für sich entschieden. Im Endspiel damals vor frenetischen 5500 Fans bekamen die Badener nichts geschenkt. Sie mussten sich quälen, ehe der Triumph perfekt war.

Große finanzielle Herausforderung

Es gibt indes Möglichkeiten, das Leiden erträglicher zu machen und die Titelchance zu erhöhen. Zum Beispiel als Gastgeber der Endrunde um den EHF-Pokal, in dem der zweifache deutsche Meister in dieser Saison erstmals seit jenem historischen Erfolg wieder dabei ist. Doch aus der Europacup-Party in der Kurpfalz wird nichts. „Wir werden uns nicht um das Final Four bewerben. Die SAP Arena war schon sehr langfristig im Voraus für das Finalwochenende gebucht“, sagt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann im Gespräch mit dieser Zeitung.

Der Europäische Handballverband (EHF) sieht als Termin für die Endrunde den 23./24. Mai vor, doch schon bevor absehbar war, wann das Final Four stattfindet, sicherte sich der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan die Arena. Die Löwen waren darüber vorab informiert worden und spielten zuletzt mit dem Gedanken, sich mit der neuen Heidelberger Arena zu bewerben. Diese soll im Frühjahr fertig sein und eine Kapazität von etwa 5000 Plätzen haben – zu klein aus Sicht des Bundesligisten.

„Eine andere Halle macht für eine solche Veranstaltung keinen Sinn. Die finanziellen Anforderungen an den Ausrichter sind groß, man benötigt hier deshalb eine entsprechende Hallengröße“, sagt Kettemann angesichts der zu erwartenden Kosten. Denn der Gastgeber muss nicht nur die Unterkünfte der teilnehmenden Teams bezahlen und die Kosten für die Hallenmiete übernehmen, sondern auch einen Fixbetrag in voraussichtlich sechsstelliger Höhe an die EHF zahlen. Die Ticket-Erlöse bleiben hingegen beim Ausrichter, der auch das Geld des Final-Four-Namenssponsors kassiert. Allerdings muss der Turnier-Gastgeber diesen selbst besorgen. Kurzum: Die Einnahmen in diesem Wettbewerb sind überschaubar. „Es wäre toll, wenn wir den EHF-Cup mit einer schwarzen Null oder sogar einem finanziellen Gewinn abschließen können. Viel wird von den Gegnern und den anstehenden Reisekosten abhängen“, sagt Kettemann und hofft deshalb am Dienstag bei der Auslosung der dritten und letzten Quali-Runde vor der Gruppenphase auf einen halbwegs attraktiven Gegner.

Heimspiele in GBG Halle

Die Löwen befinden sich in Topf 1 und bekommen einen Gegner aus Topf 2 mit den vermeintlich schwächeren Clubs zugelost. Zum Beispiel HC Hard aus Österreich, das in der 2. Quali-Runde sensationell die dänische Spitzenmannschaft Skjern ausschaltete und von Ex-Löwen-Co-Trainer Klaus Gärtner betreut wird.

„Das wäre ein fantastisches Los“, meint Kettemann, „aber auch Lissabon mit unserem Ex-Torwart Borko Ristovski hätte seinen Reiz.“ Es droht allerdings ebenso eine beschwerliche Reise nach Weißrussland oder in die Ukraine. Schlauer sind die Löwen am Dienstag, Gewissheit haben sie aber schon mit Blick auf ihre Heimspiele. Die werden sie im EHF-Cup in der Mannheimer GBG Halle austragen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019