Viel Licht, aber auch noch etwas Schatten

Mannheim.Im Spitzenspiel bei der SG Flensburg-Handewitt musste Nationalspieler Patrick Groetzki wegen seiner Bauchmuskelverletzung in dieser Saison das erste Mal passen. Er fehlte danach in zwei weiteren Bundesliga-Partien sowie ebenso oft in der Königsklasse. Doch pünktlich zum wegweisenden Verfolger-Duell gegen den SC Magdeburg war der Rechtsaußen wieder zur Stelle und trug mit vier Treffern

...