Wende oder Ende für die Löwen

Gummersbach.Ein bisschen fassungslos lehnte Nikolaj Jacobsen da an einer Wand in der Schwalbe-Arena und sollte erklären, was eigentlich nicht zu erklären war. Und als sei das nicht schon schwierig genug gewesen, sollte der Trainer der Rhein-Neckar Löwen auch etwas nennen, was ihn irgendwie positiv für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim HBC Nantes (Samstag, 19 Uhr) stimmt. „Wir haben gerade 23:28 beim VfL Gummersbach verloren“, antwortete der Däne. Er hätte auch sagen können: Nichts. Schließlich hatte sein Team zuvor einen „desolaten Auftritt von A bis Z“ hingelegt, wie Kapitän Andy Schmid die unentschuldbare Leistung bei den Obergischen nannte. Auch Alexander Petersson, mit fünf Treffern einziger Löwe in Normalform, sprach Klartext nach einem Duell, das nicht der Gegner gewonnen, sondern ganz allein die Badener verloren hatten: „Das war eine Blamage. Der VfL hat 120 Prozent gegeben, wir 80.“ Wenn überhaupt . . .

Klare Worte nach Blamage

Und genau das war es, was Jacobsen so maßlos ärgerte. Nach einer frühen 5:1-Führung (5.) verfiel der zweifache deutsche Meister in eine seltsame Lethargie. Leidenschaft, Wille, Kampf - also die Grundelemente des Profisports - ließen die Löwen komplett vermissen. „Wir waren vom Kopf her nicht bereit für dieses Spiel“, sagte der Trainer, der aufgrund des offensichtlichen Mangels an Einstellung vom „schlimmsten Spiel“ in seiner fünfjährigen Amtszeit beim Pokalsieger sprach: „Wir haben in dieser Saison häufiger nicht gut gespielt, aber dann haben wir es immer über den Kampf gelöst. Das haben wir in Gummersbach nicht hinbekommen - und das enttäuscht mich, weil das ist das Mindeste, was man tun kann.“

Keine Frage: Die folgenschweren Nachlässigkeiten und die fehlende Ernsthaftigkeit seiner Mannschaft an diesem durch und durch ernüchternden, nein frustrierenden Abend, nervte ihn total - auch weil es schon früh in der Begegnung erste Anzeichen für fehlende Konzentration gab. Angesichts der Vielzahl an Chancen hätten die Badener bereits in der Anfangsphase mit sieben, acht Toren Vorsprung führen können. Doch die Löwen nutzten ihre Möglichkeiten nicht, weshalb sie einen klar unterlegenen und seit Wochen komplett neben sich stehenden Gegner - der bis zur kaum für möglich gehaltenen Sensation gegen den Pokalsieger nur magere neun Punkte eingesammelt hatte - in die Partie zurückholten. „Gummersbach ist ja nur im Spiel geblieben, weil wir so schlecht waren“, sagte Rechtsaußen Patrick Groetzki, der 60 Minuten lang geschont wurde und die anstehende Aufgabe in Frankreich nicht als Ausrede gelten lassen wollte: „Natürlich ist Nantes im Kopf. Aber dieser Rhythmus ist nichts Neues für uns. Deswegen müssen wir das auch in Gummersbach hinbekommen.“

Doch das gelang nicht. Von Minute zu Minute freute sich der VfL immer mehr, dass ihnen der pomadige Favorit tatsächlich eine Siegoption anbot, die der Abstiegskandidat dann auch nutzte „Wir haben wohl gemeint, hier im Vorbeigehen zwei Punkte mitnehmen zu können. Der gute Start hat dieses Gefühl vielleicht noch verstärkt“, sagte Schmid. So sah es auch der Sportliche Leiter Oliver Roggisch: „Wir haben gedacht, es geht ohne Vollgas.“ Und ohne Rückraum.

Wieder einmal kam viel zu wenig aus der Distanz beim dreifachen Supercup-Gewinner: Würfe in den Block, neben das Tor oder halbhoch Richtung VfL-Torwart Carsten Lichtlein - so wird es schwer, in der Bundesliga zu gewinnen, wenn auch die diesmal komplett abgemeldete Achse mit Spielmacher Schmid und Kreisläufer Jannik Kohlbacher keine 15 Tore bringt. Doch am Samstag in Nantes werden die Löwen wohl wie beim 34:32-Hinspiel-Sieg auf dieses Duo angewiesen sein, wenn sie das Viertelfinale gegen den FC Barcelona erreichen wollen. Scheitern die Badener indes, verkommt die Runde endgültig von einer durchwachsenen zu einer schlechten, in der zwei von drei Zielen schon jetzt verpasst wurden.

Letztes verbliebenes Ziel

Im Pokal hat der Titelverteidiger das anvisierte Final Four verpasst, in der Liga ist nach dem Abrutschen auf den vierten Platz und bei vier Minuspunkten mehr auf dem Konto im Vergleich mit dem Tabellenzweiten THW Kiel auch die angestrebte erneute Qualifikation für die Champions League praktisch unmöglich. Und in der Königsklasse wollten die Badener in dieser Saison mindestens das Viertelfinale erreichen, eigentlich sogar das Final Four.

Kurzum: In Nantes geht es nach dem Grusel-Auftritt in Gummersbach auch darum, ob noch einmal die Wende gelingt oder heute die Saison endet. Eine Prognose ist bei dieser badischen Wundertüte allerdings kaum möglich.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019