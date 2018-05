Anzeige

Mannheim.Unter dem einen Auge ein dunkler Bluterguss, die Gesichtszüge angespannt und das Trikot klatschnass. Alexander Petersson gilt eigentlich als unverwüstlich, doch die Anstrengungen der vergangenen Tage hatten auch dem 37-jährigen Routinier sichtlich zugesetzt. „Jetzt schnell nach Hause und zur Ruhe kommen“, war der sehnlichste Wunsch des Linkshänders nach dem 34:29 gegen den SC Magdeburg vom Donnerstagabend und vor dem nächsten Spitzenspiel des deutschen Meisters am Sonntag (15 Uhr/live bei Sky) bei den Füchsen Berlin. Schließlich hatte der Isländer die beiden abschließenden Pokalspiele beim Final-Four in Hamburg und auch das vier Tage später folgende Liga-Duell gegen die Ostdeutschen fast ohne Pause absolviert. Erst in der Schlussphase machte der Isländer Platz für Harald Reinkind.

Keine Schützenhilfe

„Alex ist eigentlich ein Monster, aber ich habe ihn selten so müde gesehen wie zuletzt“, schilderte Trainer Nikolaj Jacobsen seine Eindrücke aus den abschließenden Trainingseinheiten und setzte die Liste fort: Mads Mensah Larsen konnte wegen Wadenproblemen nur in der Abwehr spielen, Kim Ekdahl du Rietz war trotz seiner neun Tore ebenfalls angeschlagen und „Andy Schmid habe ich unmittelbar vor dem Spiel gegen Magdeburg seit Hamburg das erste Mal wieder gesehen“, berichtete der Löwen-Coach von Magen-Darm-Problemen beim Kapitän des Tabellenführers. Und dennoch biss sich der deutsche Meister durch und landete einen letztlich souveränen Erfolg gegen den in der Liga seit November 2017 ungeschlagenen SCM.

Zeitgleich gingen die Blicke der Badener auch in die Hallen nach Kiel und Wetzlar, wo die Verfolger SG Flensburg-Handewitt und Berlin schwere Auswärtsaufgaben vor der Brust hatten, ihre Hausaufgaben aber ebenfalls lösen konnten. „Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn sie Punkte gelassen hätten“, gab Jacobsen zu. „Jetzt müssen wir in Berlin eben wieder an die Grenzen gehen“, blickte der Däne bereits auf die Hürde in der Max-Schmeling-Halle und weiß um die Bedeutung dieser Partie im Endspurt zum dritten Titel. „Wenn wir dort erfolgreich sind, müssen wir in den noch folgenden vier Spielen zwei Mal gewinnen. Ich glaube nicht, dass uns Flensburg noch über das Torverhältnis einholen kann“, verweist der Meister-Trainer auf den Top-Wert seiner Mannschaft, die in dieser Kategorie der aktuellen Tabelle 61 Treffer besser liegt als die Norddeutschen.