„Wir können ganz vorne dabei sein“

Andy Schmid gehört zu den weltbesten Spielmachern – und hat mit den Rhein-Neckar Löwen viel vor. Im Interview spricht der Schweizer über die neue Saison. Außerdem hat er eine Idee, wie die Handball-Clubs ihre Abhängigkeit von den Zuschauereinnahmen minimieren könnten.

Herr Schmid, Uwe Gensheimer spielte zuletzt häufiger auf Ihrer Spielmacher-Position. Können Sie es auch auf Linksaußen?

Andy Schmid (lacht): Ja, zumindest hat man mich da mal hingestellt, als ich 17 oder 18 Jahre alt war. Damals war ich noch schmaler und kleiner als jetzt.

Und hat es Ihnen auf dieser Position gefallen?

Schmid: Eher nicht. Da hat man zu wenig Einfluss auf das Spiel.

Wie schlägt sich Gensheimer Ihrer Meinung nach als Spielmacher?

Schmid: Jeder Handballer, der technisches oder taktisches Verständnis hat, kann auf der Mitte spielen – und der Uwe hat beides, weshalb er die Aufgabe gut löst. Der liebe Gott hat bei ihm zwar die Schnelligkeit vergessen, dafür hat er umso mehr ein gutes Auge und einen tollen Überblick. Und nicht zuletzt hat er mit den Weltbesten in Paris zusammengespielt. Uwe weiß also, worauf es ankommt auf der Mitte.

Es überrascht Sie also nicht?

Schmid: Nein, Uwe war schon immer ein guter Basketballspieler. Und ich bin der Meinung, dass jeder guter Rückraummitte-Spieler auch ein guter Basketballer ist. Deswegen weiß ich, dass Uwe das kann.

Die Löwen haben insbesondere im Rückraum nachgelegt. Was kann Lukas Nilsson dem Team geben?

Schmid: Bei Lukas sieht man, dass er in Kiel gespielt hat. Der weiß, um was es geht, worauf es ankommt. Er ist ein Spieler, der von einem auf dem Papier besseren Verein als die Löwen zu uns kommt. Das ist ein Riesenvorteil. Lukas ist für sein Alter in allem brutal weit.

Und wie sieht es bei Albin Lagergren aus?

Schmid: Eine absolute Granate, einer der cleversten Linkshänder weltweit. Der hat das Handballspiel bis ins kleinste Detail verstanden. Albin kapiert alles auf Anhieb, weiß, wo er hinlaufen muss und wo die freien Räume sind. Eigentlich ist es ein bisschen schade, dass er ein paar Zentimeter zu klein ist. Andererseits: Wenn Albin auch noch zehn Zentimeter größer wäre, würde er wahrscheinlich nicht bei uns spielen. Er wird uns extrem weiterbringen.

Außerdem gehen Niclas Kirkeløkke und Romain Lagarde in ihr zweites Bundesliga-Jahr.

Schmid: Es wird eine entscheidende Phase für beide. Sie haben eine Saison lang fast alles kennengelernt. Jetzt glaube ich, dass sie einen Schritt weiter sind. Das müssen sie aber auch. Natürlich sind die Mannschaft und der Trainer gefragt, um einzelne Spieler weiterzubringen. Aber am Ende geht es um Eigenverantwortung. Von nun an ist es eine Frage des eigenen Willens, des eigenen Ehrgeizes. Wenn sie einen hohen Anspruch an sich selbst haben, werden sie diesen letzten Schritt machen und uns enorm helfen.

Kurzfristig wurde als Reaktion auf die Verletzung von Jannik Kohlbacher noch ein alter Bekannter verpflichtet. Wie schlägt sich Rafael Baena?

Schmid: Es ist alles wie damals. Rafa kennt alles und weiß, was wir spielen. Die neuen Sachen hat er schnell gelernt. Für uns in dieser Situation ist Rafa die absolute 1a-Lösung, auch wenn er Jannik nicht 1:1 ersetzen kann. Aber was nicht unwichtig ist: Rafa war bei all unseren Titelgewinnen dabei. Er hat das Sieger-Gen drin.

Martin Schwalb hat sich zurückhaltend zu Zielen geäußert, Uwe Gensheimer wollte keines so recht formulieren. Wenn Trainer und Kapitän schon so defensiv sind, dürfen Sie sich da noch aus dem Fenster lehnen?

Schmid (lacht): Eigentlich ist es schwierig, da jetzt etwas anderes zu sagen.

Aber?

Schmid: Ich finde schon, dass wir wieder Ansprüche hegen und formulieren sollten. Auch wenn es nach einem fünften Platz vielleicht schwierig ist, zu sagen, dass wir ganz vorne angreifen wollen. Aber es wird meiner Meinung nach nicht nur darauf ankommen, wie gut man spielt, sondern wie gut man mit der Situation umgeht.

Wie meinen Sie das?

Schmid: Es wird teilweise eine Wettbewerbsverzerrung geben. Niemand weiß, wann, wo, wie viele oder ob überhaupt Fans zugelassen werden. Mit dieser Situation muss eine Mannschaft klarkommen und sich darauf vorbereiten. Ich bin überzeugt: Gelingt uns das und kommen nicht noch mehr Verletzte dazu, können wir ganz vorne dabei sein.

Sie sprechen die besondere Pandemie-Situation an: Wie ist es denn, wenn man selbst auf Gehalt verzichtet und dann kommt mit Lukas Nilsson noch in Spieler?

Schmid: Wir alle aus der Mannschaft wissen, dass wir auf Gehalt verzichten, damit Lukas verpflichtet werden konnte. Aber es wurde mit offenen Karten von Vereinsseite gespielt, die Entscheidung lag bei der Mannschaft. Und im Team hat sich eine deutliche Mehrheit dafür ausgesprochen, dass wir noch einen Spieler brauchen.

Sie auch?

Schmid: Für mich war das sowieso klar. Ich habe nicht mehr so viele Jahre in meiner Karriere und möchte sportlichen Erfolg. Und der wäre unwahrscheinlich gewesen, wenn wir nur mit zwei oder drei Rückraum-Rechtshändern in die Saison gehen.

Die Clubs sind abhängig von Zuschauer-Einnahmen. Wie lässt sich das ändern?

Schmid: Ich will mich nicht zu sehr einmischen. Aber: Der Handball hat in Deutschland als klare Nummer zwei hinter dem Fußball einen besseren Fernsehvertrag verdient. Und wenn es den gäbe, könnten die Vereine solch eine Abhängigkeit von den Zuschauereinnahmen minimieren. Ich finde, dass genau die jetzige Krise ein Anstoß zur Diskussion über den Fernsehvertrag ist. Wir sind die stärkste Handball-Liga der Welt – und zwar nicht nur bei der Leistungsdichte, sondern im ganz großen Stil: bei den Zuschauern, bei der medialen Aufmerksamkeit. Und da finde ich, dass zu solch einem Paket ein adäquater Fernsehvertrag gehört.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020