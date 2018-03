Woche des Wahnsinns startet

Anzeige

Mannheim.Sonntag, Sonntag, Sonntag: In einem eher seltenen Rhythmus waren zuletzt die Rhein-Neckar Löwen aktiv. Der Handball-Bundesligist musste nur einmal die Woche ran, in der Champions League hießen die Gegner Pick Szeged, IFK Kristianstad und Wisla Plock.

„Wir kennen das eigentlich ein bisschen anders, normalerweise spielen wir jeden dritten Tag. Diese langen Pausen zwischen den Partien waren ein bisschen ungewohnt“, sagt der Sportliche Leiter Oliver Roggisch, der mit dem zweifachen deutschen Meister nun aber wieder ein richtig eng getaktetes Programm vor sich hat.

Heute (19 Uhr) treten die Badener in der Bundesliga bei GWD Minden an, am Samstag folgt die Champions-League-Partie gegen HBC Nantes. Am Dienstag geht es im Pokal-Viertelfinale gegen den SC DHfK Leipzig weiter und am Donnerstag kommt Frisch Auf Göppingen in die Mannheimer SAP Arena. Keine Frage: Dieses Pensum ist ganz schön knackig, nach dem Sieg in Plock fühlen sich die Löwen aber trotz der Personalsorgen gut gerüstet für das heutige Duell in Ostwestfalen.