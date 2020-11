„Würden uns freuen, wenn Martin Schwalb bleibt“

Die Rhein-Neckar Löwen sind Tabellenzweiter in der Handball-Bundesliga. Dennoch sind die Sorgen groß. Geschäftsführerin Jennifer Kettemann gibt im Interview ehrlich zu, dass in dieser Saison das wirtschaftliche Überleben in der Prioritätenliste vor den sportlichen Zielen steht und gewährt einen Einblick in die Personalplanungen.

Frau Kettemann, Corona, Existenzangst, Zuschauerausschluss, verletzte Spieler in Serie: Eigentlich gibt es nur schlechte Nachrichten. Wann und worüber haben Sie sich das letzte Mal gefreut?

Jennifer Kettemann: Sportlich hat mich die Leistung unseres Nachwuchstorhüters David Späth im Heimspiel gegen Balingen sehr gefreut. David steht für unsere ausgezeichnete Nachwuchsarbeit, auf die wir viel Wert legen. Zudem hilft mir persönlich der Zusammenhalt in unserem Club enorm, um weiterhin positiv durch diese schwierigen Zeiten zu gehen. Wir verlieren nie den Glauben daran, dass wir das gemeinsam irgendwie schaffen.

Seit mehreren Wochen spielt die Bundesliga wieder. Was bedeutet das für den Handball?

Kettemann: Zuallererst finden wir wieder statt, unsere Spieler können wieder ihrem Beruf nachgehen. Es ist ein kleiner Trost, dass wir zumindest im Fernsehen unsere Sportart am Leben erhalten können. Das Heimspielerlebnis hat jedoch wenig mit dem „Event“ vor Corona zu tun. Uns fehlen unsere Zuschauer, die Emotionen, die Stimmung. Aber es war unser Ziel, nicht von der Bildfläche zu verschwinden und weiterhin unseren Sport ausüben zu dürfen. Das haben wir unter schwierigsten Bedingungen geschafft.

Die Stadt Mannheim hat das Hygienekonzept genehmigt, etwa 2800 Fans dürfen bei entsprechender politischer Erlaubnis in die SAP Arena. Wie wichtig ist das?

Kettemann: Es würde zunächst einmal bedeuten, dass wir unter bestimmten Voraussetzungen alle Dauerkarteninhaber wieder begrüßen können. Dieser Punkt hat bei der Zuschauerzulassung absolute Priorität für uns. Wirtschaftlich wären 2800 Zuschauer für uns leider nicht ausreichend, hatten wir in der vergangenen Saison doch einen Zuschauerschnitt von weit über 8000. Es wäre lediglich ein Anfang, um hoffentlich dann auch wieder mehr Zuschauer zulassen zu können. Leider sind wir davon derzeit aufgrund der Pandemielage weit entfernt.

Wie sicher sind Sie, dass die Löwen bei vorliegender Erlaubnis auch vor 2800 Fans spielen dürfen? Arena-Boss Daniel Hopp sagte zuletzt, dass eine 20-prozentige Auslastung nicht wirtschaftlich sei und deutete an, dass die Arena geschlossen bleibt.

Kettemann: Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Fans in der Arena begrüßen können, wenn die politischen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Dafür kämpfen wir seit Wochen und Monaten. Wir brauchen unsere Fans in der SAP Arena.

Vorerst bleiben die Zuschauer draußen. Es gibt Aussagen von Virologen, dass Masseninfektionen bei Großveranstaltungen unwahrscheinlich sind, wenn es ein Hygienekonzept gibt. Eine Studie der Uni Halle untermauert das. Was wünschen Sie sich bei künftigen Entscheidungen von der Politik?

Kettemann: Zunächst einmal liegt es mir fern, die Entscheidungen der Bundesregierung bewerten zu wollen. Ich würde mir aber schon einen differenzierten Blick auf die verschiedenen Veranstaltungsarten wünschen. Wir Handballer haben nicht zuletzt beim BGV Cup (Vorbereitungsturnier: Anm. d. Red.) bewiesen, dass wir einen Spielbetrieb mit Zuschauern und unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften umsetzen können. Ich persönlich schätze die Wahrscheinlichkeit einer Infektion bei einem Handballspiel mit einem funktionierenden Hygienekonzept auch als sehr gering ein. Einen 100-prozentigen Schutz wird es ohnehin nirgendwo geben.

Die Löwen planten mit fünf Geisterspielen, schon Ende November werden es mehr sein. Wie lange lässt sich dieser Geisterspiel-Betrieb aufrecht erhalten?

Kettemann: Wir haben mehrere Kostenaufstellungen gemacht, darunter auch eine Fassung mit Geisterspielen bis zum Saisonende. Zum Start sah es so aus, als müssten wir im schlechtesten Fall bis Ende November ohne Zuschauer spielen. Diese Befürchtungen haben sich mittlerweile bestätigt. Leider können wir nicht in die Zukunft schauen, deshalb lässt sich keine verlässliche Aussage treffen, da die Planungen einige Variablen enthalten. Es steht fest, dass wir bei einem Betrieb ohne Fans nur mit staatlicher Unterstützung die Saison überstehen können.

Sie selbst sagten, dass den Löwen durch jedes Geisterspiel ein sechsstelliger Betrag fehlt. Insofern dürften die vom Bund in Aussicht gestellten 800 000 Euro keine langfristige Hilfe sein, oder?

Kettemann: Sollten wir die komplette Saison ohne Zuschauer absolvieren müssen, würde eine einmalige Zahlung des Bundes in Höhe der aktuell möglichen Maximalsumme von 800 000 Euro nicht ausreichen, um unser wirtschaftliches Überleben zu sichern. Wir sind dankbar für jede Unterstützung und die Bundeshilfe würde uns ein wenig Luft zum Atmen geben, nichtsdestotrotz wäre eine erneute finanzielle Unterstützung unabdingbar.

Welche Zukunft sehen Sie für den Handball?

Kettemann: Zunächst hoffe ich, dass alle Clubs diese Zeit überstehen. Die Folgen werden uns sicher noch in den nächsten Jahren begleiten. Die Zukunft des Handballs wird maßgeblich davon abhängen, wie sich die Pandemie in den nächsten Monaten entwickelt.

Der November ist stets der Monat, in dem die Löwen personelle Weichen für die Zukunft stellen. Wie schwer ist es, momentan Vertragsgespräche zu führen?

Kettemann: Es ist sicher kein normaler Monat, wie es auch keine normale Saison ist. Natürlich fällt es sehr schwer, in dieser ungewissen Zeit für die Zukunft zu planen. Trotz allem müssen wir in die Zukunft schauen und arbeiten daran, bestimmte Leistungsträger an uns zu binden.

Der Vertrag von Martin Schwalb endet nächsten Sommer. Wie planen die Löwen auf dieser Position?

Kettemann: Wir haben immer betont, dass Martin Schwalb ein absoluter Glücksfall für die Löwen ist. Deshalb würden wir uns freuen, wenn er über die Saison hinaus unser Trainer bleibt. Doch zunächst gilt es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen.

Auch der Vertrag des um die Löwen sehr verdienten Alexander Petersson endet. Was wird aus ihm?

Kettemann: Die Erfolge der Löwen in der Vergangenheit sind eng mit dem Namen Petersson verbunden. Er war über Jahre eine absolute Bank im rechten Rückraum. Alex ist ein fantastischer Handballer und absoluter Vorzeigeprofi, der in seinem Alter (40 Jahre: Anm. d. Red.) noch immer Bundesliga-Niveau hat. Uns würde es freuen, wenn er seine Karriere im Trikot der Löwen beendet und wir ihm einen gebührenden Abschied – hoffentlich vor Publikum – schenken dürften. Auf der anderen Seite kann ich ihn verstehen, wenn er noch weiterspielen möchte.

Außerdem enden die Verträge von Mait Patrail, Jesper Nielsen und Niclas Kirkeløkke. Was wird aus diesem Trio?

Kettemann: Hier ist noch keine Entscheidung gefallen. Bevor einige Personalentscheidungen getroffen werden, müssen wir zunächst die Gesamtentwicklung im Blick haben.

Werden die Löwen aufgrund des Verletzungspechs kurzfristig noch einen Keeper verpflichten oder fehlen die Mittel?

Kettemann: Einen weiteren Torhüter bis zum kommenden Sommer werden wir finanziell nicht stemmen können. Wir beobachten natürlich den Markt und schauen, ob wir eine kurzfristige Lösung finden. Diese muss wirtschaftlich natürlich passen und uns sportlich sofort weiterhelfen, was es nicht einfach macht.

Gibt es in dieser Saison sportliche Ziele oder geht es nur ums wirtschaftliche Überleben?

Kettemann: Wenn wir als Rhein-Neckar Löwen antreten, wollen wir unsere Spiele gewinnen. Immer. Priorität hat in der aktuellen Zeit aber das wirtschaftliche Überleben des Clubs, noch vor den sportlichen Zielen. Das war die vergangenen Jahre sicher etwas anders, aber wir wollen auch in den nächsten Jahren Spitzen-Handball anbieten.

