Zwischen Abenteuer und Kurztrip

Mannheim.Martin Schwalb warf in diesen Tagen einen Blick auf den Spielplan der Handball-Bundesliga. Und der Trainer der Rhein-Neckar Löwen fand das, was er da so sah, schlicht und ergreifend „spektakulär“. Damit meinte der gebürtige Stuttgarter indes nicht, dass den Löwen wieder einmal kurz vor Heiligabend eine Reise in den hohen Norden zum THW Kiel bevorsteht – und auch die drei Heimbegegnungen an den ersten vier Spieltagen hatte er in diesem Augenblick keinesfalls im Sinn. Ihn erstaunte eher die Taktung. Viel Zeit für Training bleibt nämlich nicht. „Und dann müssen da auch noch irgendwie die Begegnungen der European League in den Plan eingebaut werden“, schwant Schwalb Böses mit Blick auf die Belastung.

Fest steht: Die Partien im neu geschaffenen Europapokal werden künftig dienstags ausgetragen. Die Löwen greifen am 22. September in der zweiten Qualifikationsrunde in den Wettbewerb ein. Gegen wen, das wissen sie nicht. Noch nicht. Klarheit haben sie am Dienstag nach der Auslosung. „Wir müssen vorsichtig sein, wir können auf Mannschaften treffen, die wir nicht unterschätzen sollten“, sagt Schwalb und hat dabei gerade auch die Lektion im Sinn, die die MT Melsungen erteilt bekam. Die Nordhessen schieden vollkommen unerwartet in der 1. Qualifikationsrunde gegen den dänischen Erstligisten Bjerringbro-Silkeborg aus. Eine ähnlich böse Überraschung wollen die Löwen nicht erleben und sich für die Gruppenphase qualifizieren, in der dann zehn Begegnungen anstehen. Auch die müssen übrigens noch irgendwie im Terminkalender untergebracht werden.

Schmid hofft auf Heimat Luzern

Immerhin: In der 2. Qualifikationsrunde können die Löwen nicht auf Silkeborg treffen. Die Dänen wurden wie auch der zweifache deutsche Meister für den Lostopf mit den vermeintlich stärkeren Mannschaften gesetzt. Was die potenziellen Gegner angeht, könnte es aber gerade mit Blick auf die Reise alles zwischen extrem beschwerlich und angenehm werden.

Sehr zufrieden wären die Badener zweifelsohne mit einem Trip in die Schweiz zum HC Kriens-Luzern – und das nicht nur, weil die Aufgabe lösbar und die Fahrt dorthin leicht mit dem Bus zu bewältigen wäre. Es ginge für Andy Schmid (Bild), den Spielmacher des deutschen Pokalsiegers von 2018, dann auch in seine Heimatstadt.

Ebenfalls möglich: Ein reizvolles Duell mit der lebenden Löwen-Legende Bjarte Myrhol, der in Dänemark bei Skjern spielt. Es drohen allerdings auch echte Abenteuertrips nach Rumänien (AHC Potaissa Turda, Dobrogea Sud Constanta) oder Russland (ZSKA Moskau). Bild: dpa

